Data Goat

Data Goat

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Web Sitesi: datagoat.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Data Goat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Data Goat, Webflow Designer'da erişilebilen Web akışı odaklı bir analiz aracıdır. Bir Webflow sitesini GA4'e bağlayarak kullanıcıların giden bağlantı tıklamalarını, site tıklamalarını, form gönderimlerini, gönderi türlerini ve özel etkinlikleri izlemesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca ziyaret sayısı, kullanıcı sayısı, trafik kaynağı, demografi ve daha fazlası dahil olmak üzere standart analizlere ilişkin bilgi edinebilir.

Web Sitesi: datagoat.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Data Goat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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