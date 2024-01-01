Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Data Goat, Webflow Designer'da erişilebilen Web akışı odaklı bir analiz aracıdır. Bir Webflow sitesini GA4'e bağlayarak kullanıcıların giden bağlantı tıklamalarını, site tıklamalarını, form gönderimlerini, gönderi türlerini ve özel etkinlikleri izlemesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca ziyaret sayısı, kullanıcı sayısı, trafik kaynağı, demografi ve daha fazlası dahil olmak üzere standart analizlere ilişkin bilgi edinebilir.

Web Sitesi: datagoat.co

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