Dashbot, müşteri etkileşimlerinden geniş ölçekte eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Konuşmaya Dayalı Veri Platformudur. Çeşitli kullanım senaryoları için daha iyi müşteri deneyimleri sağlamak üzere çok kanallı konuşma verilerini dönüştürmede stratejik bir araç olarak hizmet eder. Dashbot, sohbet robotu performansını artırmak için karanlık verilerden ve müşteri anketlerinden içgörüler elde ederek veya mevcut konuşma verilerini şekillendirerek tüm kuruluş genelinde silolanmış veri kaynaklarını birleştirir. Yapılandırılmamış konuşma verilerini tüm kuruluş için birleşik, eyleme geçirilebilir bir formata dönüştüren merkezi bir merkez görevi görür. Platform, veri keşfini ve içgörülerin çıkarılmasını kolaylaştırmak için kod içermeyen otomasyon araçlarıyla donatılmış olarak gelir ve ekiplerin kurumsal gelişim için veri odaklı eylemlere odaklanmasına olanak tanır. Dashbot, müşteri deneyimi kanallarını entegre ederek çok kanallı müşteri yolculuğunun tamamının görselleştirilmesine olanak tanıyor ve böylece kullanıcı deneyimi optimizasyonunu geliştiriyor. Veriye dayalı iyileştirmeleri desteklemek için çeşitli sektörlerde müşteri deneyimi ekipleri, etkileşimli yapay zeka ekipleri ve dijital ekipler tarafından kullanılıyor. Gelişmiş Makine Öğrenimi yeteneklerini kullanarak Doğal Dil İşleme veri modellerini optimize ederek kullanıcıların veri öncelikli bir stratejiden yararlanmasına ve inovasyonu hızlandırmasına yardımcı olur. Platform ayrıca, konuşmaya dayalı yapay zekada sınırsız olanaklar için Müşteri Deneyiminin ve Çalışan Deneyiminin zenginleştirilmesine de olanak tanıyor.

Web Sitesi: dashbot.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dashbot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.