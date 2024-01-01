Alternatifler - Dashbird
GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə), Atlassian tarafından geliştirilen, hata takibine ve çevik proje yönetimine olanak tanıyan tescilli bir sorun takip ürünüdür.
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...
Shortcut
shortcut.com
Kısayol (eski adıyla Clubhouse) - Araç değil, kodlama üzerinde çalışın. Proje yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Akışı yazılım ekibinizin iş akışına getiriyoruz. Kısayol ile başarıyı planlayın, işbirliği yapın, oluşturun ve ölçün. 500.000 geliştirici yazılım projelerini yönetmek için Kısayol k...
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri izleyin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akışlar...
Backlog
backlog.com
Backlog, tüm ekibiniz için hepsi bir arada proje yönetimi yazılımınızdır. Sorun izleme, Git barındırma ve sürüm kontrolü ve Wiki.
Sentry
sentry.io
Sentry, hata raporlamaya odaklanan, platformlar arası uygulama izleme aracıdır.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne, işletmeleri penetrasyon test uzmanları ve siber güvenlik araştırmacılarıyla buluşturan bir güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur. Synack ve Bugcrowd ile birlikte kitle kaynaklı güvenlik ve siber güvenlik araştırmacılarını iş modelinin temel taşları olarak benimseyen ve ku...
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
todo.vu
todo.vu
Neleri başarabileceğinizi görün! Serbest çalışanlar, danışmanlar ve ekipler için görev yönetimi, zaman takibi ve faturalandırma.
Zoho BugTracker
zoho.com
Otomatik hata izleme özelliğine sahip harika yazılımlar gönderin. Hataları kolayca yönetmenize ve harika ürünleri zamanında teslim etmenize yardımcı olan basit, hızlı ve ölçeklenebilir bir hata izleme yazılımı.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag, mobil uygulamalar için sınıfının en iyisi işlevselliğe sahip hata izleme ve raporlama yazılımıdır. Aracımız kullanıcıları hatalar, hatalar ve daha fazlası konusunda uyarır. Ücretsiz deneme!
Rollbar
rollbar.com
Rollbar, geliştiriciler için gerçek zamanlı hata izleme ve hata ayıklama araçları sağlar. JavaScript, PHP, Ruby, Python, Node.js, Android, iOS, Apex ve daha fazla dil desteklenir.
Marker.io
marker.io
Hataları bildirmek roket bilimi olmamalıdır. Geliştiricileri çılgına çevirmeden, müşterilerinizden ve iş arkadaşlarınızdan web sitesi geri bildirimlerini favori hata izleyicinize alın.
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Assembla
assembla.com
Bulutta Güvenli Git, yazılım geliştirme ve kaynak kodu yönetimi. Assembla, bulutta Git, Perforce ve NextGenSVN sunan dünyadaki tek çoklu depo platformudur.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap, çok yönlü geri bildirim platformuyla işletmenizin müşteri geri bildirimlerinin yardımıyla daha iyi, daha başarılı ürünler ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olur. Ürün geliştirme yaşam döngünüz boyunca kullanıcı geri bildirimlerini toplayın. Bedavaya deneyin.
DoneDone
donedone.com
Basit Sayı Takipçisi. Kolay Yardım Masası Yazılımı. İşi Bitirin. Hata takibi, görev yönetimi ve müşteri desteği, ekibinizin ve müşterilerinizin seveceği tek bir basit uygulamada.
Instabug
instabug.com
Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edi...
Raygun
raygun.com
X-ray görüşünü kodunuza dahil edin Raygun, web ve mobil uygulamalarınızın kalitesi ve performansı hakkında anında görünürlük sağlar. Müşterilerinize daha iyi deneyimler sunmak için sorunları daha hızlı tespit edin, çoğaltın ve çözün.
Ruttl
ruttl.com
ruttl, tıpkı statik web siteleri için olan InVision gibi, canlı web siteleri için ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracıdır. Canlı bir web sitesi veya hazırlama bağlantısı üzerinden müşterinizden geri bildirim ve ekibinizden girdiler alabilirsiniz. Size canlı web sitelerini düzenleme, web proje...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK, herhangi bir yazılım projesi için en kritik araçları entegre eder. Hata ve sorun takibi, Git veya Subversion'daki kaynak kodu ve referans materyallerinin tümü, tüm ekibinizin aşina olduğu bir ortamda sorunsuz bir şekilde bir arada bulunur.
Honeycomb
honeycomb.io
En kafa karıştırıcı uygulama sorunlarınızı bulun - Honeycomb'un gözlemlenebilirlik çözümü, kullanıcıların karmaşık ve öngörülemeyen ortamlarda kodunuzu nasıl deneyimlediğine ilişkin kalıpları ve aykırı değerleri size gösterir.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd, web ajansları, geliştiriciler ve ürün yöneticileri için ekipler arasındaki iletişimi geliştiren görsel bir hata izleme web sitesi geri bildirim aracıdır.
Axosoft
axosoft.com
Atik proje Yönetimi. Geliştirici ekipleri için Yazılım Scrum, hata izleme, yardım masası ve wiki yazılımı.
JunoOne
juno.one
Juno.one ile çalışın! İş verimliliğini daha önce hiç olmadığı gibi keşfedin. Juno.one, dünya çapındaki yazılım geliştirme şirketleri, yazılım dağıtım şirketleri ve yazılım entegratörleri için 1. sınıf ADLM çözümüdür. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü içerisinde her türlü projeyi oluşturabilir, test s...
Memfault
memfault.com
IoT Cihazlarınız için Bulutta Hata Ayıklama ve Gözlemlenebilirlik. Android ve MCU tabanlı cihazlarınızı Memfault ile yükselterek riski azaltın, ürünleri daha hızlı gönderin ve sorunları proaktif bir şekilde çözün.