Dasha.AI, çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere ultra gerçekçi konuşma yapay zeka aracıları geliştirmeye yönelik gelişmiş bir platformdur. İşletmelere, gerçek dünyadaki görevleri yerine getirebilecek ses ve metin tabanlı yapay zeka aracıları oluşturma kapasitesi sağlamayı amaçlıyor. Bunlar satış, müşteri etkileşimleri ve otomasyon gibi farklı süreçleri artırmak için uygulamalara entegre edilebilir. Ayrıca Dasha.AI, ultra düşük gecikmeli yanıt süreleri, ultra gerçekçi ses sentezi ve gerçek hayattaki gibi bir diyaloğa katkıda bulunan özel yönlendirme teknikleri gibi özelliklerden oluşan, insan etkileşimini etkili bir şekilde kopyalayan ultra doğal bir konuşma deneyimini destekler. Platform, benzersiz özelleştirme ve esneklik için özel bir aracı programlama dili olan DashaScript'i tanıtıyor ve geliştiricilere karmaşık çağrı senaryolarıyla başa çıkabilen ve müşteri segmentlerine göre dinamik olarak uyum sağlayabilen yapay zeka aracıları oluşturma olanağı sağlıyor. Son olarak Dasha.AI, geliştiricilerin sektöre özel ürünler oluşturmasına olanak tanıyan ve kullanıcıların kodlama olmadan AI aracılarını oluşturup yönetmesine olanak tanıyan bir beyaz etiket platformu sağlar. Dasha.AI karmaşık arka uç işleme ve yönetimiyle ilgilenirken müşterilerin sezgisel kullanıcı arayüzleri ve deneyimleri tasarlamaya odaklanabilmesi nedeniyle bu özellikle kullanışlıdır.

Web Sitesi: dasha.ai

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