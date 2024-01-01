Danske Bank Denmark

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Danske Bank A/S, Danimarkalı çok uluslu bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Merkezi Kopenhag'da bulunan banka, 5 milyondan fazla bireysel müşterisiyle Danimarka'nın en büyük bankası ve Kuzey Avrupa bölgesinin büyük bir perakende bankasıdır. Danske Bank, 2011 yılı Fortune Global 500 listesinde 454. sıradaydı.

Web Sitesi: danskebank.dk

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