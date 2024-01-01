Alternatifler - Dan.com
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...
Hostinger
hostinger.com
Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
Google Domains
domains.google
Google'ın güvenilirliği, güvenliği ve performansıyla desteklenen Google alan adıyla çevrimiçi yerinizi bulun.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, dünya çapında 2,8 milyondan fazla alan adının sahiplerinin güvendiği en büyük bağımsız web sitesi barındırma platformudur. Web hızı ve güvenliğine odaklanan SiteGround'un barındırma hizmeti, web sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan basit ama güçlü web sitesi yöneti...
Bluehost
bluehost.com
Bir Newfold Digital şirketi olan Bluehost, WordPress kullanıcıları için güvenilir bir ortaktır. 2003 yılında kurulan Bluehost, hem acemilerin hem de uzmanların güvenilir web barındırma, e-Ticaret araçları, pazarlama uygulamaları, otomatik güvenlik ve WordPress araçlarıyla bir web varlığı oluşturması...
DreamHost
dreamhost.com
Kendin yap araçları, öngörüler ve kişiselleştirilmiş adım adım SEO planıyla arama motoru sıralamalarınızı iyileştirin ve web sitenize daha fazla müşteri çekin. DreamHost SEO Araç Seti'nin özellikleri arasında - ... Daha Fazlasını Göster Kapsamlı Web Sitesi Denetimi - Görevlerle Kişiselleştirilmiş SE...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçünc...
Krystal
krystal.uk
Krystal, 2002 yılında kurulmuş, dünya çapındaki işletmelere yönelik son teknoloji araçlar ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir internet hizmetleri şirketidir. Performanstan ödün vermeden sürdürülebilir birinci sınıf çözümler sunarak işleri farklı yapıyoruz. Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük bağım...
Gandi
gandi.net
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Hover
hover.com
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Webnode
webnode.com
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NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC, merkezi Phoenix, Arizona'da bulunan bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Sahibi, Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda (mikro sermayeli ve gelişmekte olan şirketler için alternatif bir borsa) işlem gören NameSilo Technologies Corp.'a aittir. NameSil...
HostGator
hostgator.com
HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.
GreenGeeks
greengeeks.com
Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!
Domain.com
domain.com
Mükemmel web sitesi alan adını bulmak 1-2-3 kadar kolaydır. Bir alan adı satın alın, bir web sitesi oluşturup barındırın ve profesyonel çevrimiçi pazarlama araçlarımızın keyfini çıkarın.
Afternic
afternic.com
Bir GoDaddy şirketi olan Afternic, dünyanın en büyük tam hizmet birinci sınıf alan adı pazarıdır.
Sav
sav.com
Ucuz alan adı kayıtları, 100'den fazla TLD için alan adı ön siparişi ve büyük bir premium ve açık artırma alan adı pazarı.
Name.com
name.com
Name.com Denver'dadır ve alan adları, web barındırma ve son derece kolay web siteleri sunmaktadır. Tek boynuzlu atlar ve gökkuşağılar müşteri desteğimizle standart olarak gelir.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, yüksek güçlü Web Hosting sağlayıcınızdır. Sitenizi, rakip çözümlerle karşılaştırıldığında 20 kata kadar daha hızlı sayfa yüklemesi için Turbo Sunucu seçeneğine sahip, ince ayarlı SwiftServer platformunda barındırın. A2 Hosting, Paylaşımlı Hosting, Bayi Hosting, VPS Hosting veya Dedicated...
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains premium alan adlarında dünya lideridir. Mükemmel alan adını bugün bulun.
Regery
regery.com
Ucuz alan adı kaydı. SSL sertifikaları, WordPress barındırma, web sitesi izleme. 1 tıklamayla bir alan adı seçin ve satın alın. ✯ Çoğu alan adı alanında anında kayıt
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains, bir alan adı kaydetmenin veya bir web sitesi oluşturmanın en basit yoludur. 2009 yılında kurulduk, amacımız ✓ uygun fiyatlar ✓ harika bir kullanıcı deneyimi ✓ 5 yıldızlı müşteri hizmetleri
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, dünya çapında 100.000'lerce işletme ve kişiye alan adları, barındırma, çevrimiçi pazarlama ve iş ürünleri sunmaktadır.
101domain
101domain.com
101domain, alan adı kaydı ve yönetiminin yanı sıra onları ilgili yasa değişiklikleri hakkında bilgilendiren ve onları çeşitli alanlarda uzmanlaşmış avukatlara yönlendiren yasal kaynakları içeren Kurumsal Alan Adı Hizmetimiz ile şirketlerin çevrimiçi varlıklarını oluşturmalarına, sürdürmelerine ve ko...
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple, Etki Alanlarınızı ve DNS'nizi yönetmenize yardımcı olur. Kayıt, transfer ve yenileme ile Basit Alan Adları. Tüm kullanıcılarımız için Kurumsal düzeyde DNS hizmetlerine sahip Basit DNS ve alan adlarınızı üç kolay adımda SSL sertifikalarıyla güvence altına almak için Basit SSL. DNSimple aynı...
HostPapa
hostpapa.com
En iyi web barındırma ve alan adı kaydı. Web sitenizi HostPapa ile başlatın ve tüm web barındırma planlarımızda en iyi 7/24 desteği alın.
Zomro
zomro.com
Zomro.com'a katılın! Şirketimiz çok çeşitli hizmetler sunmaktadır: barındırma, VPS, Forex VPS, özel sunucular, FTP depolama, alan adı kaydı, DDOS saldırılarına karşı koruma, VPN hizmetleri ve çok daha fazlası. 2014 yılından bu yana çalışıyoruz. Sunucularımız Hollanda'da, ekibimiz ise Ukrayna, Letony...