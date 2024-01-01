Daily Titan

Daily Titan

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Daily Titan, Cal State Fullerton'un Bağımsız Öğrenci Sesidir. Daily Titan, akademik yıl boyunca her Pazartesi basılan ve çevrimiçi olarak günlük olarak güncellenen, editoryal olarak bağımsız bir öğrenci yayını, web sitesi ve sosyal medya varlığıdır. Associated Students Inc., California Eyalet Üniversitesi, Fullerton'dan bağımsız olarak çalışır; İletişim Fakültesi; California Eyalet Üniversitesi, Fullerton'un yönetimi; ve Kaliforniya Eyalet Üniversitesi.

Web Sitesi: dailytitan.com

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