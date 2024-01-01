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Daily Iowan, Iowa City ve Iowa Üniversitesi topluluğuna hizmet veren bağımsız, 6.500 tirajlı bir öğrenci gazetesidir. 2020–2021 akademik yılı boyunca The Daily Iowan, günlük baskıdan, gazetenin haftada iki kez basılı baskısını üretmeye ve her gün çevrimiçi olarak hikayeler yayınlamaya geçiş yaptı.

Web Sitesi: dailyiowan.com

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