Daftra

Daftra

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Web Sitesi: daftra.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Daftra, işletmenizi veya şirketinizi çevrimiçi olarak yönetmenizi sağlayan ilk entegre ve güvenli portaldır. Daftra bulut hizmetleri, güvenli sunucularımız çeşitli ülkelerde bulunduğundan ve şirketinizin güvenli verilerine herhangi bir yerden veya cihazdan mümkün olan en hızlı şekilde erişmek için paralel olarak çalıştığından, ağ üzerinde %99,9'luk bir varlık sağlayarak günün her saati çalışır.Daftra oluşturuldu İzam Web Çözümleri tarafından; 7 yılı aşkın bir süredir kurumsal yönetim alanında faaliyet gösteren ve önde gelen SaaS sağlayıcısı olan bir şirket, Arap ve dış pazar için çeşitli iş yönetimi çözümleri kurmuş olup, Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır'da genel merkezleri bulunmaktadır. Izam'ın tüm deneyiminden Daftra, bu tür hizmetlerden büyük ölçüde yoksun olan Arap pazarında iş yönetimi için eksiksiz ve entegre bir çözüm olarak ortaya çıktı. İşinizin niteliği ne olursa olsun, Daftra'nın, basit faturalandırma hizmetlerinden karmaşık finansal hesaplamalara, envantere, ekiplere, müşteri yönetimine ve takibe kadar işinizin ve sektörünüzün ihtiyaçlarına uyacak şekilde tam donanımlı ve özelleştirilebilir olduğunu göreceksiniz. Daftra'nın tüm özellikleri, ticari operasyonlarınızı kolaylaştırmak ve zamandan ve emekten tasarruf etmek için özel olarak tasarlanmıştır; böylece işletme yönetimi ve muhasebe konusunda önceden deneyimi olmayan herhangi bir kullanıcı, işlerini bir profesyonel gibi yönetmek için Daftra'yı kullanabilir. Daftra, tamamen Arap ve yabancı ülkelerin sistemlerini, para birimlerini ve vergi ayarlarını desteklemeye kendini adamıştır. Çözümümüz vizyonumuzun gerçekleşmesidir; Arap bölgesindeki şirketler için iş yönetimini kolaylaştırmak, onlara işlerini kendi başlarına yönetmenin karmaşıklıklarına katlanmadan tutkularını sürdürme fırsatı vermek.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: daftra.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Daftra ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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