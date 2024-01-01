Daft Art, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli albüm kapakları oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. İstenilen görünüm elde edilene kadar gereken sayıda sanat eseri oluşturmak için seçilmiş estetiği kullanır ve yapay zeka ile etkileşime geçmenin görsel yollarını sağlar. Kullanıcılar, albüm başlığını ve sanatçı adını düzenleyerek sanat eseri metnini özelleştirebilir ve son sanat eseri, doğru en boy oranıyla yüksek çözünürlüklü bir formatta teslim edilir. Ek olarak, kullanıcılar son görünüme karar vermeden önce eserin önizlemesini gerçek bir cihazda görüntüleyebiliyor ve eser tüm yayın platformlarına yüklenmeye hazır. Daft Art ayrıca, kullanıcılara son sanat eserinin nasıl görünebileceğine dair bir fikir vermek için diğer sanatçılar tarafından yapılmış örnek kapaklar da sunuyor. Daft Art ile kullanıcılar gurur duyacakları bir sanat eseri yaratabiliyorlar.

Web Sitesi: daftart.ai

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