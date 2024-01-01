Cyqur, Binarii Labs tarafından geliştirilen ve şifreler ve kripto para birimi tohum ifadeleri gibi hassas verilerin güvenli bir şekilde şifrelenmesini, parçalanmasını ve dağıtımını sağlayan devrim niteliğinde bir güvenlik çözümüdür. Cyqur'un en önemli farklılığı, diğer şifre yönetimi hizmetlerinin aksine verilerinizi saklamamasıdır. Bu, Cyqur'un şifreleme, parçalama ve dağıtılmış depolama yoluyla benzeri görülmemiş bir güvenlik sağlarken böylesine rekabetçi bir fiyat sunmasına olanak tanır.

Web Sitesi: cyqur.com

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