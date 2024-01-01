Cyqur

Cyqur

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Web Sitesi: cyqur.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Cyqur, Binarii Labs tarafından geliştirilen ve şifreler ve kripto para birimi tohum ifadeleri gibi hassas verilerin güvenli bir şekilde şifrelenmesini, parçalanmasını ve dağıtımını sağlayan devrim niteliğinde bir güvenlik çözümüdür. Cyqur'un en önemli farklılığı, diğer şifre yönetimi hizmetlerinin aksine verilerinizi saklamamasıdır. Bu, Cyqur'un şifreleme, parçalama ve dağıtılmış depolama yoluyla benzeri görülmemiş bir güvenlik sağlarken böylesine rekabetçi bir fiyat sunmasına olanak tanır.

Web Sitesi: cyqur.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cyqur ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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