Cypress, modern web için oluşturulmuş bir ön uç otomatik test aracıdır. Tarayıcıda çalışan her şey için daha iyi, daha hızlı ve daha güvenilir testler sağlar. Tamamen yeni bir mimari üzerine inşa edilen Cypress, test edilen uygulamayla aynı çalışma döngüsünde çalışır ve herhangi bir ön uç çerçeve veya web sitesinde çalışır. Açık kaynaklı Cypress uygulaması, modern JavaScript çerçevelerini özellikle iyi bir şekilde yönetir. Cypress Cloud, daha iyi CI hatası hata ayıklama iş akışlarını, test paketi analitiğini ve geliştirici hızını artırırken CI maliyetlerini azaltan akıllı CI düzenleme yeteneklerini desteklemek için geçmiş Cypress uygulama test çalıştırmalarından elde edilen güçlü zekayı toplayan ve uygulayan, barındırılan bir hizmettir.

Web Sitesi: cypress.io

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