Web3 kurucuları ve ekipleri için zincir üstü ilkellerle oluşturulmuş bankacılık. Stablecoin'ler, dünya çapında USDC'de sermaye toplayan ve aynı zamanda dünya çapındaki çalışanlarına USDC cinsinden ödeme yapan şirketler ve çalışanlar için yeni bir paradigmayı mümkün kıldı. Bu işletmeler ve profesyoneller için gider yönetimi, ödemeler ve muhasebeye yönelik finansal yığının yeni zorlukları var ve Cypher bunu çözüyor.

Web Sitesi: cypherhq.io

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