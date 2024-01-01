Cypher

Cypher

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Web Sitesi: cypherhq.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Web3 kurucuları ve ekipleri için zincir üstü ilkellerle oluşturulmuş bankacılık. Stablecoin'ler, dünya çapında USDC'de sermaye toplayan ve aynı zamanda dünya çapındaki çalışanlarına USDC cinsinden ödeme yapan şirketler ve çalışanlar için yeni bir paradigmayı mümkün kıldı. Bu işletmeler ve profesyoneller için gider yönetimi, ödemeler ve muhasebeye yönelik finansal yığının yeni zorlukları var ve Cypher bunu çözüyor.

Web Sitesi: cypherhq.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cypher ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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