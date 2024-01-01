Cybersource

Cybersource

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Web Sitesi: cybersource.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Cybersource olarak ödemeleri biliyoruz. 1994 yılında e-Ticaret devriminin başlatılmasına yardımcı olduk ve o zamandan beri geriye bakmadık. Küresel erişim, modern yetenekler ve ticari içgörüler sayesinde, günlük yaşam için esnek, yaratıcı ticaret çözümleri, müşterilerinizi memnun eden ve küresel olarak büyümeyi teşvik eden deneyimler yaratıyoruz. Tüm ödeme türlerinizi, dolandırıcılık stratejilerinizi ve daha fazlasını yönetmek için tek bir dijital platformun kolaylığı ve basitliği sayesinde. Visa'nın ve onların güvenlik odaklı standartlarının bir parçası olduğumuzu bilerek, işletmenizin nereye giderse gitsin iyi bakılacağına güvenebilirsiniz.
Kategoriler:
Finance
Ödeme İşleme Yazılımı

Web Sitesi: cybersource.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cybersource ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Zerodha Kite

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CompUp Compensation Benchmarking

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Livescale

livescale.tv

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Freespace ERP

freespaceerp.com

Crystallize

Crystallize

crystallize.com

Gallup

Gallup

gallup.com

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ZIK Analytics

zikanalytics.com

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