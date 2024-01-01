Cybersource olarak ödemeleri biliyoruz. 1994 yılında e-Ticaret devriminin başlatılmasına yardımcı olduk ve o zamandan beri geriye bakmadık. Küresel erişim, modern yetenekler ve ticari içgörüler sayesinde, günlük yaşam için esnek, yaratıcı ticaret çözümleri, müşterilerinizi memnun eden ve küresel olarak büyümeyi teşvik eden deneyimler yaratıyoruz. Tüm ödeme türlerinizi, dolandırıcılık stratejilerinizi ve daha fazlasını yönetmek için tek bir dijital platformun kolaylığı ve basitliği sayesinde. Visa'nın ve onların güvenlik odaklı standartlarının bir parçası olduğumuzu bilerek, işletmenizin nereye giderse gitsin iyi bakılacağına güvenebilirsiniz.

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