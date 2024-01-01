CyberFortress

CyberFortress

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Web Sitesi: cyberfortress.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CyberFortress çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CyberFortress, her büyüklükteki kuruluşun hasar görmesini ve aksamasını önlemek için tüm kaybolan veya çalınan verilerin tamamen yedeklenmesini ve hızlı bir şekilde kurtarılmasını kolaylaştıran küresel bir şirkettir. Veriler güvenli, coğrafi olarak yedekli tesislerde depolanır ve çözüm paketimiz, veri kurtarma uzmanlarımızın her müşteri için özel, kapsamlı bir çözüm oluşturmasına olanak tanır. Bir müşteri veri kurtarmaya ihtiyaç duyduğunda, yılın her günü, her saatinde yetkili bir uzmandan canlı, kişiselleştirilmiş destek alır.
Kategoriler:
Business
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: cyberfortress.com

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