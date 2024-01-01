Ödüllü Cyara CX Güvence Platformu, şirketlerin müşteri deneyimi gelişimini hızlandırmasına, tüm dijital ve sesli kanallarda kaliteyi artırmasına ve müşteri yolculuklarını uçtan uca güvence altına almasına yardımcı olur. Cyara Platformu, tasarımdan işlevsellik ve regresyon testlerine, kullanıcı kabul testlerine, yük testlerine ve üretim izlemeye kadar müşteri deneyimine yönelik tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü destekler. Müşterinin bakış açısından test yaparak, bu deneyimi sunmak için kullanılan karmaşık teknolojiler genelinde müşterinin deneyimini etkileyen sorunları belirlemenizi sağlıyoruz. www.cyara.com CX Güvence Platformu Avantajları Tek Platform Tasarımdan izlemeye kadar tüm CX geliştirme ve güvence ihtiyaçlarını karşılayın. CX tasarımı, CX keşfi, işlevsel regresyon testi, performans testi, izleme ve sorun giderme işlemlerini gerçekleştirin. Tasarımları ve testleri yakalayan, tüm ekip üyelerinin işlevler arasında komut dosyalarını ve verileri paylaşmasına ve yeniden kullanmasına olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir ortamda çalışın. Maksimum Üretkenlik Tam otomasyonla üretkenliği en üst düzeye çıkarın. Mevcut CX'i otomatik olarak keşfedin, test komut dosyalarını otomatik olarak oluşturun ve sürdürün, kullanımı kolay test komut dosyası yazmayı gerçekleştirin, test komut dosyalarını test türleri arasında yeniden kullanın ve test senaryoları ve kampanyalar genelinde test verilerini yeniden kullanın. Cyara, gerçek dünyadaki müşteri temasını simüle etmek amacıyla binlerce müşteri etkileşimini otomatik olarak oluşturmak için robot olarak Robotik Süreç Otomasyonunu (RPA) kullanıyor. En Kapsamlı Self servisten aracı destekli hizmete ve aracı masaüstüne kadar çok kanallı müşteri yolculuklarının tamamını garanti ederek en geniş CX güvencesi ihtiyaçlarını destekleyin. IVR, sohbet, SMS, e-posta ve diğerleri de dahil olmak üzere en geniş dijital ve sesli kanal yelpazesini test edin. Çevik ve DevOps'u etkinleştirir Çevik ve DevOps uygulamalarını etkinleştirerek geliştirmeyi hızlandırın ve kaliteyi artırın. Tasarım aşamasından test senaryoları oluşturarak sola kaydırın. Farklı ekipler için tasarlanmış görselleştirme ve etkinleştirme özellikleri aracılığıyla işbirliğini geliştirin.

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