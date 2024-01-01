CustomerOS

CustomerOS

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: customeros.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CustomerOS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Müşterileri yönetmeyi bırakın. Bunun yerine onları büyütün. Modern SaaS için tasarlanmış proaktif bir CRM. Müşteri verilerini birleştirin, ekipler arasında işbirliği yapın ve en iyi müşterilerinizle gelirinizi ölçeklendirin.

Web Sitesi: customeros.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, CustomerOS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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