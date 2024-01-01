Curated

Curated

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Web Sitesi: curated.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Curated çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Okuyucularınızın gerçekten keyif aldığı çarpıcı e-posta bültenleri sunun. Son derece sağlam (özelleştirilebilir) şablonumuz her e-posta istemcisinde harika görünür, böylece tasarıma değil içeriğe odaklanabilirsiniz.
Kategoriler:
Productivity
Masaüstü Yayıncılık Yazılımı

Web Sitesi: curated.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Curated ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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