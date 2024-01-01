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New York'ta yaşayan dergi yazarı Joanna Goddard tarafından yazılan günlük bir blog. Blog moda, güzellik, tasarım, yemek ve ebeveynliği kapsıyor. Joanna, ilişkiler ve annelik hakkında dürüst kişisel hikayelerin yanı sıra ev makyajları, saç eğitimleri ve haftalık tarifler de yazıyor.

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