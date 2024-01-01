Alternatifler - Cucumber
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
UserTesting
usertesting.com
Human Insight Platformu UserTesting'den çevrimiçi müşteri deneyiminizi geliştirmeye yönelik kullanılabilirlik testi ve araştırma araçları. G2'nin 1 numaralı CX endüstri yazılımı.
BrowserStack
browserstack.com
TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine ...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Qase
qase.io
Manuel ve otomatik testler için tek bir çalışma alanı. Yazılım test çabalarını artırmaya yardımcı olan Geliştirme ve Kalite Güvence ekipleri için test yönetim sistemi.
Userfeel
userfeel.com
Abonelik veya aylık ücret gerektirmeden Kullandıkça Öde Kullanıcı Test Aracı. Test kullanıcısı başına yalnızca 30 ABD Doları tutarındaki yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panelimizden daha iyi bilgiler edinin.
Sauce Labs
saucelabs.com
Web ve mobil uygulamalardan oluşan dünyanın en büyük sürekli test bulutu. Web tarayıcılarına, mobil emülatörlere, simülatörlere ve gerçek mobil cihazlara erişin.
Browserling
browserling.com
Çevrimiçi tarayıcılar arası test.
TestProject
testproject.io
Herkes için Ücretsiz Test Otomasyonu. Topluluk Destekli. TestProject, 1 numaralı test otomasyon topluluğu tarafından desteklenen web, mobil ve API testleri için ücretsiz, uçtan uca bir test otomasyon platformudur.
GetWhy
getwhy.io
Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikriniz...
UserZoom
userzoom.com
Kullanıcı deneyimi araştırması doğru yapıldı. UserZoom'un UX Insights Sistemi ile ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca üstün dijital deneyimler sunmak için daha derine, daha hızlı inebilirsiniz.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest'in QA platformu, kaliteli yazılım yayınlamanıza yardımcı olmak için kodsuz test otomasyonu ile profesyonel QA'yı birleştirir.
LambdaTest
app.lambdatest.com
Yeni Nesil Mobil Uygulamalar ve Çapraz Tarayıcı Test Bulutu Yeni nesil ürünümüzle benzersiz dijital deneyim sunun Yapay zeka destekli test bulut platformu. Tüm cihazlarda ve tarayıcılarda olağanüstü kullanıcı deneyimi sağlayın.
Loadster
loadster.app
Loadster, yüksek performanslı web siteleri ve uygulamalar için bulut hibrit yük testi çözümüdür. Darboğazları bulmak, kararlılığı artırmak ve kullanıcı deneyimini optimize etmek için sitelerinizi yük testi yapın.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...
Userlytics
userlytics.com
Müşteri ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için son teknoloji ürünü kullanıcı araştırma platformumuzdan ve 1,6 milyondan fazla küresel panelimizden yararlanın.
Waldo
waldo.com
Waldo, test otomasyonunu verimli bir şekilde ölçeklendirmek ve sürüm hızı ile ürün kalitesi arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için sıfırdan oluşturulmuş, hiçbir komut dosyası içermeyen tek kodsuz test çözümüdür.
Reflect
reflect.run
İnanılmaz hızlı otomatik test. Reflect, regresyon testlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır ve sürdürülmesini kolaylaştırır. Yüksek büyüme gösteren ekipler, geliştirme hızını yavaşlatmadan hataları yakalamak için Reflect'i kullanıyor.
JunoOne
juno.one
Juno.one ile çalışın! İş verimliliğini daha önce hiç olmadığı gibi keşfedin. Juno.one, dünya çapındaki yazılım geliştirme şirketleri, yazılım dağıtım şirketleri ve yazılım entegratörleri için 1. sınıf ADLM çözümüdür. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü içerisinde her türlü projeyi oluşturabilir, test s...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, e-postayı yakalamanıza ve test etmenize olanak tanıyan, ürününüzü oluşturmanıza, test etmenize ve sunmanıza yardımcı olan bir e-posta test yazılımıdır.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma, kutudan çıktığı gibi çalışan ve web uygulamaları, mobil uygulamalar ve API'ler için sadece birkaç dakika içinde testler oluşturmaya olanak tanıyan güçlü bir açık kaynaklı test otomasyon platformudur. Testsigma'nın eksiksiz platformu, geleneksel, parçalı bir test yığınının tüm yeteneklerin...
Userback
userback.io
#1 GÖRSEL KULLANICI GERİ BİLDİRİM PLATFORMU Kullanıcı Geri Bildirimi [@#!#+$?%] Zordur. Bu nedenle 20.000'den fazla yazılım ekibi, geri bildirim döngülerini toplamadan kapatmaya kadar otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve yapılandırmak için Userback'i seçiyor. - Bağlamsal uygulama içi video ve ekra...
Endtest
endtest.io
Testleri oluşturmak, sürdürmek ve yürütmek karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Endtest düşük kodlu platform, ekibinizdeki herkesin gelişmiş QA mühendisliği deneyimi olmadan web ve mobil uygulamalar için yüksek kapsamlı testler oluşturmasına olanak tanır.
Autify
autify.com
Autify, herkesin otomasyon testi yapmasına olanak tanıyan kodsuz bir test otomasyon platformudur. Test senaryolarını sürdürmek için yapay zekayı (AI) kullanır.
Momentum Suite
momentumsuite.com
Çapraz Platform E2E Yazılım Test Çözümü. Manuel ve bireysel test çabalarıyla yüzleşmek yerine, kullanılabilirliğe daha fazla odaklanmanızı sağlayacak bir oyun alanı yaratıyoruz.
Bird Eats Bug
birdeatsbug.com
Bird, ekran yakalama araçlarından oluşan bir İsviçre çakısı. Ekranı, mikrofonu, kamerayı kaydetmeyi, ekran görüntüsü almayı, anında tekrarları göstermeyi son derece kolay hale getiriyor. Belirli e-postaları yazmaktan ve bir toplantı düzenlemekten çok daha hızlıdır. Ayrıca hataların raporlanması için...
RemotiveLabs
remotivelabs.com
Araç yazılımını prototiplemenin, test etmenin ve oluşturmanın daha basit bir yolu! RemotiveLabs, otomotiv yazılımı geliştirmedeki karmaşıklıkları azaltır, donanım soyutlamasını kolaylaştırır ve alana özgü diller ve kilitli süreçlerle eski araçlarla karşılaştırıldığında daha esnek bir ortam sunar. - ...
Beta Testing
betatesting.com
BetaTesting, dünya çapında 200.000'den fazla kullanıcıdan oluşan bir toplulukla gerçek dünya test hizmetleri sunmaktadır. Platformumuz, yeni kurulan şirketlerin ve büyük şirketlerin, tek oturumlu veya çok haftalık yinelemeler yoluyla geri bildirim, hata raporları, kullanılabilirlik videoları ve gerç...
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab, manuel QA mühendisleri için son teknoloji ürünü bir web aracıdır. Test senaryolarınızı kolayca yönetin ve bunları hatayla entegre edin İzleyiciler tek bir yerde!
Original Software
originalsoftware.com
Kurumsal test platformumuz, hatalardan ve başarısız güncellemelerden kaynaklanan riski azaltma ve test için harcanan zamandan %60'a kadar tasarruf sağlama konusunda yüzlerce şirket tarafından güvenilmektedir. ERP'nizde ve tüm teknoloji yığınınız genelinde testlerinizi yönetmek, yakalamak ve otomatik...