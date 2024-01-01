Cucumber

Cucumber

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Web Sitesi: cucumber.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cucumber çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Salatalık, spesifikasyonları ve test belgelerini tek bir bütün halinde birleştirir.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: cucumber.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cucumber ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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