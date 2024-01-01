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Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde csvbase çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

csvbase açık veriler için ücretsizdir - tüm kullanıcılar sınırsız genel tabloları tamamen ücretsiz olarak yükleyebilir ve paylaşabilir.

Web Sitesi: csvbase.com

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