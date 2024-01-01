CSO Online

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CSO (Foundry'den), çok çeşitli güvenlik ve risk yönetimi konularında haberler, analizler ve araştırmalar sağlar. Odaklandığı alanlar arasında siber güvenlik, bilgi güvenliği, iş sürekliliği, kimlik ve erişim yönetimi, kayıpların önlenmesi ve daha fazlası yer alır.

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