CryptoCompare

CryptoCompare

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Web Sitesi: cryptocompare.com

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CryptoCompare, rakipsiz genişlik, kapsam ve derinlik sunan, kripto varlık ile geleneksel finansal piyasalar arasındaki boşluğu dolduran, açık ve özlü bilgiler sunan merkezi bir otoritedir. 2014 yılında kurulan CryptoCompare, kurumsal ve perakende yatırımcılara 5.300'den fazla madeni para ve 240.000'den fazla döviz çiftine ilişkin gerçek zamanlı, yüksek kaliteli, güvenilir piyasa ve fiyatlandırma verilerine erişim sağlayan küresel bir kripto para piyasası veri sağlayıcısıdır. CryptoCompare, küresel olarak tanınan borsalardan gelen kene verilerini toplayıp analiz ederek ve farklı veri kümelerini kripto para birimi fiyatına sorunsuz bir şekilde entegre ederek, piyasaya kapsamlı ve bütünsel bir genel bakış sağlar. Parçalı düzeyde, şunları üretiyoruz: kripto para birimi ticaret verileri, sipariş defteri verileri, blockchain ve geçmiş veriler, sosyal veriler, raporlar ve bir dizi kripto para birimi endeksleri.

Web Sitesi: cryptocompare.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CryptoCompare ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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