Crux

Crux

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Crux, Papa Francis'ten Katolik bir yaşam sürmenin ne anlama geldiğine kadar Katolik Kilisesi ve Katoliklik hakkında haberler, yazılar ve topluluk içeriği taşır.

Web Sitesi: cruxnow.com

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