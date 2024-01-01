Alternatifler - CrowdComms

myOnvent

myonvent.com

myOnvent, çevrimiçi olarak veya kişisel etkinliklerin (akademik konferanslar, sergiler ve fuarlar, sanal konferanslar ve daha fazlası) hibrit bir bileşeni olarak çok çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan geniş deneyime sahip, kapsamlı ve yenilikçi bir çevrimiçi etkinlik ve topluluk platformudur. m...