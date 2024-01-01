Crezco, çevrimiçi faturalar için tasarlanmış açık bankacılık ödeme çözümüdür. Kart ücretlerini ve yavaş ödeme sürelerini ortadan kaldırarak paradan ve mutabakat için harcanan zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve nakit akışınızı iyileştiririz. Ayrıca, dünyanın her yerindeki tedarikçilere ve personele tek bir banka kimlik doğrulamasıyla güvenli bir şekilde ödeme yapmak için Crezco'nun toplu ödeme yöntemini de kullanabilirsiniz. Uluslararası ödemelerin yanı sıra yurt içi ödemeleri de gerçekleştiren, piyasadaki en iyi oranlardan bazılarıyla 60'tan fazla para biriminde ödeme gönderip alan ilk hesaptan hesaba ödeme çözümüyüz.

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