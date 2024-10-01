Alternatifler - Craft
Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word'ün çevrimiçi sürümüyle ücretsiz olarak işbirliği yapın. Belgeleri OneDrive'a kaydedin. Bunları başkalarıyla paylaşın ve aynı anda birlikte çalışın. Microsoft Word, Microsoft tarafından geliştirilen bir kelime işlemcidir. İlk olarak 25 Ekim 1983'te Xenix sistemleri için Multi-Tool Wor...
Notion
notion.so
Notion, veritabanları, kanban panoları, wiki'ler, takvimler ve hatırlatıcılar gibi bileşenleri sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar bu bileşenleri bağlayarak diğerlerinin yanı sıra bilgi yönetimi, not alma, veri yönetimi, proje yönetimi için kendi sistemlerini oluşturabilirler. Bu bileşenler ve si...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe olarak belgelerin yalnızca bilgi ve kanıt koleksiyonundan daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İnsanları ve fikirleri birbirine bağlamanın ve işi ileriye taşımanın temelini oluştururlar. Adobe Acrobat, nerede çalışırsanız çalışın işinizi ileriye taşırken ekibinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. A...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödü...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote, serbest biçimli bilgi toplama ve çok kullanıcılı işbirliğine yönelik bir not alma programıdır. Kullanıcıların notlarını, çizimlerini, ekran kırpıntılarını ve sesli yorumlarını toplar. Notlar, İnternet veya ağ üzerinden diğer OneNote kullanıcılarıyla paylaşılabilir. Daha önce One...
Evernote
evernote.com
Evernote, not alma, düzenleme, görev yönetimi ve arşivleme için tasarlanmış bir uygulamadır. Merkezi Redwood City, Kaliforniya'da bulunan Evernote Corporation tarafından geliştirilmiştir. Uygulama, kullanıcıların metin, çizim, fotoğraf veya kayıtlı web içeriği olabilecek notlar oluşturmasına olanak ...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Confluence
atlassian.com
Confluence, Avustralyalı yazılım şirketi Atlassian tarafından geliştirilen popüler bir web tabanlı kurumsal wiki'dir (işbirliği yazılımı). Atlassian, Confluence'ı Java programlama dilinde yazdı ve ilk olarak 2004'te yayınladı. Confluence Standalone, yerleşik bir Tomcat web sunucusu ve hsql veritaban...
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gö...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifad...
Notebook
zoho.com
Cihazlar arasında en güzel not alma uygulaması.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF, mobil, masaüstü ve REST API aracılığıyla erişilebilen 25'ten fazla araçtan oluşan çok yönlü bir paketle belge yönetimini kolaylaştırır. PDF'leri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma, dönüştürme veya e-İmzalama olsun, hepsi bir arada bir çözüm sunar. Dünya çapında milyonlarca kişinin g...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet, nerede olursanız olun size verileri organize etmek, ekibinizle raporları tartışmak ve verileri analiz etmek için alan sağlayan bir elektronik tablo uygulamasıdır. Zoho Sheet ayrıca hem iOS hem de Android için yerel uygulamalar sağlar, böylece kullanıcıları dizüstü bilgisayarlarına bağlam...
Milanote
milanote.com
Milanote, fikirlerinizi ve projelerinizi görsel panolar halinde düzenlemenizi sağlayan, kullanımı kolay bir araçtır. Notlar, resimler, bağlantılar ve dosyalar ekleyin, bunları görsel olarak düzenleyin ve ekibinizle paylaşın.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
GitBook
gitbook.com
Kullanıcılarınızın seveceği ürün belgeleri. GitBook, kullanıcılarınız için güzel dokümanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir; böylece kendi düzenleme araçlarınızı, CMS'nizi, web sitenizi ve daha fazlasını oluşturmanıza gerek kalmaz. Sadece harika içerik yazmaya odaklanabilirsiniz....
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini h...
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes, benzersiz basitlik, uçtan uca şifreleme, güçlü uzantılar ve açık kaynaklı uygulamalar içeren özel bir not uygulamasıdır.
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri takip edin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akış...
Zoho Writer
zoho.com
Güçlü Yazar. Güçlü Kelimeler. Kelimelerin gücüne inanıyoruz. Bu nedenle, tüm cihazlarınızda kullanılabilen güçlü bir kelime işlemci olan Writer'ı yarattık. Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Ücretsiz olarak zarif, ilham verici belgeler oluşturun.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote, Markdown desteğine sahip bir not alma uygulamasıdır. Platformlar arası uygulamalara ek olarak, çoğu web tarayıcısı üzerinden erişilebilir. Simplenote'un dışarıdan erişilebilen bir API'si vardır ve diğer istemcilerin yazılmasına olanak tanır: macOS Dashboard widget'ı DashNote; Platformlar...
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * M...