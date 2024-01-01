Alternatifler - Craft.io
Fibery
fibery.io
Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.
Productboard
productboard.com
Productboard'dan müşteri odaklı ürün yönetimi platformu. Yeniliği hızlandırın, geliri artıran ve üretkenliği artıran ürünler yaratın.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask, web üzerindeki en sezgisel işbirliği ve görev yönetimi aracıdır. Kaydolun, ekibinizi davet edin ve çalışmaya başlayın. Eğitim gerekmez.
Aha!
aha.io
Aha'nızda oturum açın! çalışma alanı. Henüz bir hesabınız yok mu? Dünyanın 1 numaralı yol haritası yazılımının 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolun.
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Minitab Engage
minitab.com
Başarmak. Yenilik ve iyileştirme girişimlerini fikir üretiminden uygulamaya kadar başlatmak, izlemek, yönetmek ve paylaşmak için tasarlanmış tek çözüm.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad, ürün yöneticilerinin ürün stratejisi geliştirmelerine yardımcı olan ürün yönetimi yazılımıdır. Ekipleri, müşterileri ve yol haritalarını kolayca yönetin. Ücretsiz deneme!
Canny
canny.io
Canny, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve yol haritanıza öncelik vermek için özellik isteklerini toplamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.
airfocus
airfocus.com
airfocus modern ve modüler bir proje yönetimi platformu sunar. Ekiplerin stratejilerini yönetip iletebilmeleri, işlerini önceliklendirebilmeleri ve doğru sorunları çözebilmeleri için eksiksiz bir çözüm sunar. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan airfocus, ekibinizin çalışma şeklini bozmadan...
Powernoodle
powernoodle.com
İşbirliği eşitliği artık daha kolay. Powernoodle'ın işbirliği ve kolaylaştırma yazılımı, eş zamanlı olmayan şekilde fikir yürütmenize, kararları birlikte almanıza ve eylem planlarını iletmenize yardımcı olur. Ekibinizi eyleme yönlendiren, birlikte çalışmanın daha kapsayıcı bir yolunu yaratın.
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
UserVoice
uservoice.com
Müşterilerinizi dinlemenize ve onlara rehberlik etmenize, önemli ürün özelliklerine öncelik vermenize ve verimli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olacak B2B kullanıcı geri bildirim yazılımı.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote, fikirlerle çalışmanın yeni bir yoludur. Daha hızlıdır, daha verimlidir ve baştan sona tamamen özelleştirilebilir bir fikir yönetimi akışı oluşturmanıza olanak tanır.
Loomio
loomio.org
Sonsuz e-posta zincirlerinden ve hiçbir zaman bir grup kararına veya sonuca varamayan uzun toplantılardan bıktınız mı? Loomio'ya ihtiyacınız var: grupların karar verme, fikirleri tartışma ve çevrimiçi işbirliği yapma şeklini dönüştüren bir işbirliği platformu. Loomio, insanların tartışabileceği ve b...
Diligent Administrator
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale lider inovasyon yönetimi yazılım platformudur. Hükümetin, işletmelerin ve üniversitelerin birlikte daha iyi bir gelecek yaratmasına yardımcı oluyoruz. Bugün keşfedin.
Nasdaq
nasdaq.com
Nasdaq olarak amacımız herkes için ekonomik ilerlemeyi ilerletmektir. Topluluklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve her kökenden insanın tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için daha güçlü ekonomilere güç veriyor, daha eşitlikçi fırsatlar yaratıyor ve daha sürdürülebilir bir ...
1000minds
1000minds.com
1000minds Karar Verme, bireylere ve gruplara karar verme, önceliklendirme, paranın karşılığını verme analizi ve paydaş tercihlerini anlama konusunda yardımcı olan çevrimiçi bir araç ve süreç paketidir. PAPRIKA algoritmasını temel alan 1000minds, Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) ve Birleşik Analiz (ve...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io, ürününüzü tanımlamak, yönetmek ve üzerinde işbirliği yapmak için gereken her şeyi tek bir yerde toplayan bir ürün yönetimi yazılımıdır. Şimdi bir demo rezervasyonu yapın.
Sideways 6
sideways6.com
"A no-brainer for employee idea crowdsourcing platform." Jan 2023 Engage your people, improve your organisation and build a culture of Innovation quickly and simply, on Microsoft Teams, your Interact Intranet and more At Sideways 6, we understand the importance of engaging your employees to achieve ...
featureOS
featureos.app
Geri Bildirim Yönetim Yazılımı Müşteri geribildirimi. Tamamen yönetiliyor. featureOS, müşterilerinizle ilgili geri bildirimleri toplamanız, önceliklendirmeniz ve bunlara göre harekete geçmeniz gereken şeydir. Bir ürün yol haritası oluşturmanın en iyi yolu budur.
Runway Financial
runway.com
Nefret etmediğiniz finans platformu. Runway, ekibinizdeki herkes için işinizi modellemenin, planlamanın ve uyumlu hale getirmenin modern ve sezgisel yoludur.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop, ticari organizasyonunuzda daha iyi, daha hızlı karar almayı teşvik eden kurumsal karar zekası platformudur. Karar verme şirketinizin en değerli varlığıdır. Sistemimiz, etkili karar süreçlerini aşılayarak, işbirliğini geliştirerek ve sonuçlardan ders çıkarıp üstün performans elde etmek içi...
Supahub
supahub.com
Supahub is a free customer feedback tool to collect, manage, and prioritize feature requests. No more lost or ignored feedback. Unlike traditional methods of collecting feedback through email or chat, Supahub saves you valuable time by consolidating conversations and emails into a centralized platfo...
Induct
web.induct.net
Induct is a free platform designed to make your life a little bit easier, at home and at work. You get access to video meetings, private and group chats, unlimited storage space, dedicated work room for projects and work groups, and much more. Everything you need in one place - it’s easy, safe, and ...
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz is a cloud based Idea Management software that enables the generation, collection and development of feedback, ideas and suggestions as part of the overall organisational development strategy.
Yambla
yambla.com
The world's most engaging Idea & Innovation Management Platform. Launch challenges, crowdsource ideas, and turn them into impact. Engage your employees, customers and partners, and start building your ideas engine. The Yambla Platform supports internal campaigns, external campaigns and open innovati...
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations is a leading Nordic software company at the forefront of innovation management. Our AI-Powered platform empowers employees, customers, and partners to actively contribute to the innovation process. With Orchidea, you can collect, develop, and evaluate ideas through engaging work...
Nectir
nectir.co
Nectir is an innovation-as-a-service solution that utilizes an “always-on” approach to innovation to help cultivate an innovative company culture and produce rapid results. Nectir brings all the key pieces of an innovation program together in one space. It’s simpler, smarter, and more intuitive than...