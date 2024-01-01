Alternatifler - Craft.io

Fibery

Fibery

fibery.io

Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.

Productboard

Productboard

productboard.com

Productboard'dan müşteri odaklı ürün yönetimi platformu. Yeniliği hızlandırın, geliri artıran ve üretkenliği artıran ürünler yaratın.

MeisterTask

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask, web üzerindeki en sezgisel işbirliği ve görev yönetimi aracıdır. Kaydolun, ekibinizi davet edin ve çalışmaya başlayın. Eğitim gerekmez.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha'nızda oturum açın! çalışma alanı. Henüz bir hesabınız yok mu? Dünyanın 1 numaralı yol haritası yazılımının 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolun.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...

Minitab Engage

Minitab Engage

minitab.com

Başarmak. Yenilik ve iyileştirme girişimlerini fikir üretiminden uygulamaya kadar başlatmak, izlemek, yönetmek ve paylaşmak için tasarlanmış tek çözüm.

ProdPad

ProdPad

prodpad.com

ProdPad, ürün yöneticilerinin ürün stratejisi geliştirmelerine yardımcı olan ürün yönetimi yazılımıdır. Ekipleri, müşterileri ve yol haritalarını kolayca yönetin. Ücretsiz deneme!

Canny

Canny

canny.io

Canny, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve yol haritanıza öncelik vermek için özellik isteklerini toplamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.

airfocus

airfocus

airfocus.com

airfocus modern ve modüler bir proje yönetimi platformu sunar. Ekiplerin stratejilerini yönetip iletebilmeleri, işlerini önceliklendirebilmeleri ve doğru sorunları çözebilmeleri için eksiksiz bir çözüm sunar. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan airfocus, ekibinizin çalışma şeklini bozmadan...

Powernoodle

Powernoodle

powernoodle.com

İşbirliği eşitliği artık daha kolay. Powernoodle'ın işbirliği ve kolaylaştırma yazılımı, eş zamanlı olmayan şekilde fikir yürütmenize, kararları birlikte almanıza ve eylem planlarını iletmenize yardımcı olur. Ekibinizi eyleme yönlendiren, birlikte çalışmanın daha kapsayıcı bir yolunu yaratın.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

Müşterilerinizi dinlemenize ve onlara rehberlik etmenize, önemli ürün özelliklerine öncelik vermenize ve verimli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olacak B2B kullanıcı geri bildirim yazılımı.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.

Ideanote

Ideanote

ideanote.io

Ideanote, fikirlerle çalışmanın yeni bir yoludur. Daha hızlıdır, daha verimlidir ve baştan sona tamamen özelleştirilebilir bir fikir yönetimi akışı oluşturmanıza olanak tanır.

Loomio

Loomio

loomio.org

Sonsuz e-posta zincirlerinden ve hiçbir zaman bir grup kararına veya sonuca varamayan uzun toplantılardan bıktınız mı? Loomio'ya ihtiyacınız var: grupların karar verme, fikirleri tartışma ve çevrimiçi işbirliği yapma şeklini dönüştüren bir işbirliği platformu. Loomio, insanların tartışabileceği ve b...

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.

IdeaScale

IdeaScale

ideascale.com

IdeaScale lider inovasyon yönetimi yazılım platformudur. Hükümetin, işletmelerin ve üniversitelerin birlikte daha iyi bir gelecek yaratmasına yardımcı oluyoruz. Bugün keşfedin.

Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

Nasdaq olarak amacımız herkes için ekonomik ilerlemeyi ilerletmektir. Topluluklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve her kökenden insanın tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için daha güçlü ekonomilere güç veriyor, daha eşitlikçi fırsatlar yaratıyor ve daha sürdürülebilir bir ...

1000minds

1000minds

1000minds.com

1000minds Karar Verme, bireylere ve gruplara karar verme, önceliklendirme, paranın karşılığını verme analizi ve paydaş tercihlerini anlama konusunda yardımcı olan çevrimiçi bir araç ve süreç paketidir. PAPRIKA algoritmasını temel alan 1000minds, Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) ve Birleşik Analiz (ve...

Zeda.io

Zeda.io

zeda.io

Zeda.io, ürününüzü tanımlamak, yönetmek ve üzerinde işbirliği yapmak için gereken her şeyi tek bir yerde toplayan bir ürün yönetimi yazılımıdır. Şimdi bir demo rezervasyonu yapın.

Sideways 6

Sideways 6

sideways6.com

"A no-brainer for employee idea crowdsourcing platform." Jan 2023 Engage your people, improve your organisation and build a culture of Innovation quickly and simply, on Microsoft Teams, your Interact Intranet and more At Sideways 6, we understand the importance of engaging your employees to achieve ...

featureOS

featureOS

featureos.app

Geri Bildirim Yönetim Yazılımı Müşteri geribildirimi. Tamamen yönetiliyor. featureOS, müşterilerinizle ilgili geri bildirimleri toplamanız, önceliklendirmeniz ve bunlara göre harekete geçmeniz gereken şeydir. Bir ürün yol haritası oluşturmanın en iyi yolu budur.

Runway Financial

Runway Financial

runway.com

Nefret etmediğiniz finans platformu. Runway, ekibinizdeki herkes için işinizi modellemenin, planlamanın ve uyumlu hale getirmenin modern ve sezgisel yoludur.

Cloverpop

Cloverpop

cloverpop.com

Cloverpop, ticari organizasyonunuzda daha iyi, daha hızlı karar almayı teşvik eden kurumsal karar zekası platformudur. Karar verme şirketinizin en değerli varlığıdır. Sistemimiz, etkili karar süreçlerini aşılayarak, işbirliğini geliştirerek ve sonuçlardan ders çıkarıp üstün performans elde etmek içi...

Supahub

Supahub

supahub.com

Supahub is a free customer feedback tool to collect, manage, and prioritize feature requests. No more lost or ignored feedback. Unlike traditional methods of collecting feedback through email or chat, Supahub saves you valuable time by consolidating conversations and emails into a centralized platfo...

Induct

Induct

web.induct.net

Induct is a free platform designed to make your life a little bit easier, at home and at work. You get access to video meetings, private and group chats, unlimited storage space, dedicated work room for projects and work groups, and much more. Everything you need in one place - it’s easy, safe, and ...

HunchBuzz

HunchBuzz

hunchbuzz.com

Hunchbuzz is a cloud based Idea Management software that enables the generation, collection and development of feedback, ideas and suggestions as part of the overall organisational development strategy.

Yambla

Yambla

yambla.com

The world's most engaging Idea & Innovation Management Platform. Launch challenges, crowdsource ideas, and turn them into impact. Engage your employees, customers and partners, and start building your ideas engine. The Yambla Platform supports internal campaigns, external campaigns and open innovati...

Orchidea

Orchidea

orchidea.dev

Orchidea Innovations is a leading Nordic software company at the forefront of innovation management. Our AI-Powered platform empowers employees, customers, and partners to actively contribute to the innovation process. With Orchidea, you can collect, develop, and evaluate ideas through engaging work...

Nectir

Nectir

nectir.co

Nectir is an innovation-as-a-service solution that utilizes an “always-on” approach to innovation to help cultivate an innovative company culture and produce rapid results. Nectir brings all the key pieces of an innovation program together in one space. It’s simpler, smarter, and more intuitive than...

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