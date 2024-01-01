Çevik işletmeler için daha akıllı çağrı. Cradle, işletmelerin müşterilerle iletişim kurma biçimini değiştiren, modern işletmeler için mükemmel bir araçtır. Cradle, satış ve destek ekiplerinin müşterilerinizle ofisten, yolda, birlikte veya uzaktan bağlantıda kalmasına yardımcı olur. Yöneticiler, ölçeklenebilirlik için kullanıcıları ve sayıları anında ekleyebilir ve güçlü raporlama araçlarıyla ayrıntılı kullanıcı içgörüleri elde edebilir. Cradle'ı çalışırken görmek için bir demo veya risksiz deneme rezervasyonu yaptırın.

Web Sitesi: cradle.io

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