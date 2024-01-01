Sigorta verileri canavar olabilir. Hadi birlikte evcilleştirelim. Kullanıcılarınızın kendi web uygulamanızdan ayrılmalarına gerek kalmadan sigorta verilerini entegre etmenin en kolay yolu biziz. Çeşitli taşıyıcılar genelinde sigortayla etkileşimde bulunmak, Stripe, Twilio veya AWS gibi, işletmeniz onu farklı kılan şeylere odaklanırken arka planda "sadece çalışan" bir altyapı parçası olan, farklılaşmamış ağır bir yük olmalıdır. Bunu gerçeğe dönüştürmek için programatik yapı taşları sağlıyoruz, poliçe erişimi (Plaid'i düşünün, ancak sigorta şirketiniz için) ve izleme ile başlayarak, sigortanın üstüne taşıyıcıdan bağımsız bir API ve araçlar koyuyoruz.

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