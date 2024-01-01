Courtyard.io

Courtyard.io

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Web Sitesi: courtyard.io

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Fiziksel koleksiyon parçalarını blockchain'e getirmek. Courtyard, fiziksel koleksiyon parçalarını (takas kartları, spor ayakkabılar, saatler vb.) güvenli kasalarda saklıyor, varlığın 3 boyutlu bir temsilini oluşturuyor ve bunu blockchain üzerinde bir NFT olarak basıyor. Koleksiyon ürünlerini depolamak için dünyanın en büyük güvenlik şirketlerinden biriyle ortaklık kurduk. Fiziksel koleksiyon Courtyard tarafından alınıp tokenize edildikten sonra kullanıcılar şunları yapabilir: - NFT'lerini herhangi bir Ethereum uyumlu pazaryerinde ticaret yapın - Değerli koleksiyonlarını NFT olarak tutun ve diğer koleksiyoncularla bağlantı kurun - Dayanak varlığı geri almak için NFT'lerini Courtyard'ın web sitesinde yakın (Courtyard, kullanılan koleksiyon parçalarını 150'den fazla ülkeye gönderecektir).

Web Sitesi: courtyard.io

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