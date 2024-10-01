Alternatifler - Coupa
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...
Mercury
mercury.com
Mercury yeni başlayanlar için bankacılık yapıyor *. Ücretsiz FDIC sigortalı çek ve tasarruf hesapları gibi bankacılık temelleriyle başlayın, ardından kredi kartları, girişim borcu, hazine yönetimi hesapları ve daha fazlasıyla ölçeklendirin; üstelik hepsini güvenle yapın. Akıllı kısayollar ve ekstra ...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahipti...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense, işletmelerin kurumsal seyahati kolaylaştırmasına, gider raporlamasını otomatikleştirmesine ve harcamalar üzerinde tam kontrol sahibi olmasına yardımcı olan lider bir seyahat ve gider yönetimi çözümüdür. Yazılımı öncelikle aşırı harcamaları kaynağında kesmek, manuel müdahaleyi en aza ...
Deskera
deskera.com
Deskera, KOBİ'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmelerine olanak tanıyan, ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden üretim tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dü...
Qonto
qonto.com
Yenilikçi bir ürün, son derece hızlı yanıt veren 7/7 müşteri hizmetleri ve net fiyatlandırma ile Qonto, kendi kategorisinde Avrupa lideri haline geldi. Tüm günlük bankacılık ihtiyaçlarınız için güçlü bir İşletme Hesabı ile başlayın. - Yerel IBAN'lar (🇫🇷Fransız IBAN'ı / 🇩🇪Alman IBAN'ı/ 🇮🇹İtalya...
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Kullanımı kolay çevrimiçi GIS ve web haritalama görselleştirme çözümü. Haritalara açıklama ekleyin, bölgeleri çizin, verileri filtreleyin, verileri analiz edin, rota optimizasyonu yapın ve daha fazlasını yapın. Çok sayıda haritayı yönetmesi ve oluşturması gereken ekipler için idealdir. Düşük bir öğr...
Ramp
ramp.com
Ramp, modern finans ekipleri için mükemmel bir platformdur. Kurumsal kartlardan gider yönetimi yazılımına, fatura ödemelerinden satıcı yönetimine kadar Ramp, finans operasyonlarını otomatikleştirmek ve daha sağlıklı işletmeler oluşturmak için tasarlanmış hepsi bir arada çözümdür. Shopify, Zola, Open...
Pleo
pleo.io
Şirketteki herkesin harcamalarını kolaylaştıran, Avrupa'nın önde gelen harcama çözümü Pleo ile tanışın. Çalışanlarınıza ihtiyaç duydukları şeyleri satın almaları için akıllı bir şirket kartı verin ve kayıp makbuzların peşinde koşmayı unutun. Otomatik gider yönetimi, faturalar ve geri ödemeler sayesi...
Navan
navan.com
Navan, seyahati kolaylaştıran, böylece oraya gitmeye değil, orada olmaya odaklanabilmenizi sağlayan hepsi bir arada çözümdür. Uçuşunuzu değiştirmeye çalışarak veya masrafları manuel olarak girmek için fatura yığınlarını biriktirerek telefonda saatlerce harcamanıza elveda deyin. Navan, EA'lardan fina...
Dext
dext.com
Dext, daha iyi veriler ve öngörüler sayesinde muhasebecileri ve ilgilendiğiniz işletmeleri daha üretken ve kârlı hale getirir. Gerçek zamanlı doğru verileri uygulama üretkenliği araçlarıyla birleştirin. Değer katmaya daha fazla zaman ayırması için ekibinize yer açın. Finansmanı hazırlayın Makbuz Ban...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo, gider raporlama sürecine daha fazla kolaylık, kontrol ve uyumluluk getiren gerçek zamanlı bir gider yönetimi çözümüdür. Rydoo, çalışanların hareket halindeyken harcamaları oluşturabildiği, gönderebildiği ve onaylayabildiği sezgisel bir mobil ve web uygulaması sunarken, finans ekiplerine harca...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
TravelPerk
travelperk.com
İş seyahati rezervasyonu yapmayı daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz hale getiriyoruz ve seyahat edenleri güvende ve mutlu tutuyoruz. Sonuç, herkes için daha sorunsuz bir rezervasyon ve seyahat deneyimidir; bu da işletmelere ihtiyaç duydukları tüm kontrolü sağlar. TravelPerk ile benzersiz seyahat se...
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit'in yazılımı, saha satış ekiplerinin daha hızlı ve daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Çözümleri, satış organizasyonlarının tüm önemli sıkıntı noktalarını dijital araçlarla ele alıyor. Müşteri adayı ve alan yönetimi, temsilci performansı takibi, dijital sözleşmeler, müşteri adayı oluşt...
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice, serbest çalışanlar, küçük işletme sahipleri ve girişimciler için finansal yönetimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, sağlam ve zengin özelliklere sahip bir faturalandırma ve faturalandırma yazılımıdır. Kapsamlı araçları ve kullanıcı dostu arayüzü ile Moon Invoice, çeşitli endüstriler v...
Tipalti
tipalti.com
Uçtan uca borç sürecinizi otomatikleştirmenin tek çözümü. Tüm borç hesaplarınızı, global iş ortağı ödemelerinizi ve satın alma süreçlerinizi Tipalti ile otomatikleştirin ve manuel iş yükünüzün %80'ini ortadan kaldırın. Tiplati, tedarikçileri, iş ortaklarını ve serbest çalışanları kolayca dahil etmen...
BigTime
bigtime.net
BigTime, profesyonel hizmet firmalarının operasyonel maliyetleri azaltmasına, yetenekleri doğru projelere kolayca yönlendirmesine ve tamamlanan iş için ödeme alma süresini hızlandırmasına yardımcı olurken, aynı zamanda ihtiyacınız olan bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda sunarak daha hızlı karar vermeni...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo size yönelik kullanıcı dostu bir çözümdür. Güzel takvimimizde yaptığınız işi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takip edin ve ücretsiz yazılımımızın muhasebenizi oluşturmasına izin verin.
Spendesk
spendesk.com
Harcama, şirket harcamalarının %100 görünürlüğünü sağlayan eksiksiz bir harcama yönetimi platformudur. Harcama ile kurumsal kartlar, fatura ödemeleri, masraf geri ödemeleri, bütçeler, onay, raporlama, uyumluluk ve ön muhasebeyi basit, ölçeklenebilir bir çözümde içeren 7'si 1 arada bir çözüme sahip o...
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...