Council on Foreign Relations

Council on Foreign Relations

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Dış İlişkiler Konseyi (CFR), üyeleri, hükümet yetkilileri, şirket yöneticileri, gazeteciler, eğitimciler ve öğrenciler, sivil ve dini liderler ve diğer ilgililer için bir kaynak olmaya kendini adamış bağımsız, partizan olmayan bir üyelik kuruluşu, düşünce kuruluşu ve yayıncıdır. vatandaşların dünyayı ve Amerika Birleşik Devletleri ile diğer ülkelerin karşı karşıya olduğu dış politika tercihlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için. 1921'de kurulan CFR, politika konularında kurumsal bir tutum üstlenmez.

Web Sitesi: cfr.org

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