Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Cotera, müşteri davranışının büyümeyi ve müşteriyi elde tutmayı nasıl öngördüğünü keşfetmenize yardımcı olan kuralcı bir analiz platformudur. Geleneksel analiz araçlarının aksine, en ilginç bilgileri otomatik olarak ortaya çıkarır ve bunlar üzerinde harekete geçmenize olanak tanıyarak saatlerce süren analiz ve belirsizlikten tasarruf sağlar.

Web Sitesi: cotera.co

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