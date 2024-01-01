Cotera

Cotera

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Web Sitesi: cotera.co

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Cotera, müşteri davranışının büyümeyi ve müşteriyi elde tutmayı nasıl öngördüğünü keşfetmenize yardımcı olan kuralcı bir analiz platformudur. Geleneksel analiz araçlarının aksine, en ilginç bilgileri otomatik olarak ortaya çıkarır ve bunlar üzerinde harekete geçmenize olanak tanıyarak saatlerce süren analiz ve belirsizlikten tasarruf sağlar.

Web Sitesi: cotera.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cotera ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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