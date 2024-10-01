Alternatifler - cord
Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
Naukiri
naukri.com
20.000'den fazla işverenle bağlantı kurun. Hindistan'ın 1 numaralı jo sitesinde en iyi şirketler, sektörler ve lokasyonlardaki milyonlarca iş fırsatına başvurun. Çevrimiçi başvuru yapın. Bugün CV yayınlayın.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor, mevcut ve eski çalışanların anonim olarak şirketleri incelediği bir web sitesidir. Glassdoor ayrıca kullanıcıların platformda maaşları anonim olarak göndermesine ve görüntülemesine, ayrıca iş aramasına ve başvuru yapmasına da olanak tanıyor. Şirket, 2018 yılında Japon firması Recruit Hol...
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç ...
Handshake
joinhandshake.com
İşverenler için El Sıkışma, 10 milyondan fazla duyarlı öğrenci ve mezuna erişimi olan tek hepsi bir arada erken yetenek işe alım platformudur. Üniversiteler, topluluk kolejleri ve alternatif eğitim programları (eğitim kampları, kurumsal öğrenme programları) genelinde öğrenciler ilgi alanlarına ve be...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ABD'deki işverenler tarafından 1 numara olarak derecelendirilen* ZipRecruiter, aday takibini basitleştirerek adayları kolayca yönetmenize, taramanıza ve derecelendirmenize olanak tanır. Kontrol paneli profilleri, özgeçmişleri, kapak mektuplarını ve daha fazlasını görüntülemenize olanak tanır. Ekibin...
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getir...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Hareket halindeyken işe alım sürecinizi takip etmek için LinkedIn Recruiter uygulamasını kullanın. Adaylara mesajlarınıza cevap verir vermez hızlı bir şekilde yanıt verin. LinkedIn'in 645 milyondan fazla üyeden oluşan ağını arayın ve açık pozisyonlarınız için doğru kişilerle iletişime geçin; üstelik...
Monster
monster.com
Monster iş ve kariyer fırsatları için kaynağınızdır. İş arayın, Monster'ın iş uzmanlarının kariyer tavsiyelerini okuyun ve işe alma ve işe alma tavsiyelerini bulun.
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek k...
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — işe alım ve iş arama hizmeti. Vietnam'daki 10 işe başvurun. Her gün yeni boş pozisyonlar eklenmektedir. Saniyeler içinde kurulumunuzu yapın ve birkaç dakika içinde işverenlerle sohbet etmeye başlayın!
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob, yarı zamanlı ve tam zamanlı işler bulmak, iş başvurularını kolaylaştırmak, harika kariyer tavsiyeleri almak ve daha fazlasını yapmak için 1 numaralı ücretsiz, kolay iş bulma uygulamasıdır. Öğrenciler, gençler veya esnek saatlere ihtiyaç duyan herkes için idealdir. Ayrıca Snagajob, Indeed, ...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire, web üzerindeki herkesin iletişim bilgilerini almanın en iyi ve en kolay yoludur. İster işe alım uzmanı, ister kaynakçı, ister satış veya pazarlama müdürü olun, SignalHire'ı elinizin altında bulundurmalısınız. SignalHire'da web'in her yerinden toplanan 350 milyondan fazla profil arasından...
Otta
otta.com
Yalnızca tercihlerinize göre uyarlanmış eşleşmeler. Yalnızca en heyecan verici, yenilikçi ve hızlı hareket eden şirketler. Otta o işi bulmana yardım ediyor. Mükemmel eşiniz olan. Heyecan verici girişimlerdeki en iyi önerilerinizi şimdi keşfedin.
Dice
dice.com
AI Kapak Mektubu Oluşturma burada! Uygulamalarınızı geliştirin ve becerilerinizi en etkili şekilde öne çıkarın. Dice Tech Kariyer Uygulaması: Hayalinizdeki teknoloji fırsatını bulun, hızlı bir şekilde işe alın ve teknoloji kariyerinizi büyütün... üstelik hareket halindeyken!
InfoJobs
infojobs.net
Gelin ve sizin için mükemmel işi bulun. İspanya'nın önde gelen iş teklifleri portalına girin. InfoJobs, her zaman daha iyi.
CareerBuilder
careerbuilder.com
İşe alım sürecinizi kolaylaştırmanıza ve kaliteli adayları çekmenize yardımcı olacak sezgisel bir başvuru sahibi takip sistemi.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva, başarınıza odaklanan en iyi işe alım ve personel alımı ATS, CRM ve VMS'dir! JobDiva, işe alım uzmanlarına, özgeçmiş toplama ve başvuru takibi de dahil olmak üzere personel alma ve işe alım çözümüne ilişkin sınırsız ücretsiz eğitim sunar. JobDiva ile ücretsiz demonuzu bugün talep edin!
Talent.com
talent.com
Talent.com ile doğru yeteneği daha hızlı bulun. İşletmeniz için kurumsal işe alım çözümleri. Aday arama platformunuzdan daha fazlasını bekleyin. Nitelikli adayları bulmak için özelleştirilmiş stratejiler ve daha fazlası parmaklarınızın ucunda. Dijital işe alımda kampanya bazlı yaklaşımımızla işe alı...
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte ço...
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformu...
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alm...
talent.io
talent.io
yetenek.io, teknoloji yeteneklerinin sevdikleri işi bulmasının ve şirketlerin harika teknoloji ekipleri oluşturmasının en basit yoludur. Seçici platformumuz, Avrupa'da 100.000 nitelikli teknoloji profesyonelinden ve 7.000 şirketten oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Yerinde ve uzaktan hem ka...
JOIN
join.com
join.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğru işe alımları yapmasına yardımcı olan ücretsiz bir yetenek çekme ve aday izleme yazılımıdır. join, Avrupa ve ötesindeki işe alım görevlileri için işe alım sürecini optimize etmek için kolaylaştırılmış, işbirliğine dayalı ve sezgisel bir araç sunar. K...
Zippia
zippia.com
Zippia, iş arayanların yeni kariyer yolları keşfetmelerine, iş fırsatlarını keşfetmelerine ve iş piyasası hakkında değerli bilgiler edinmelerine yardımcı olan yenilikçi bir kariyer platformudur. Zippia, ileri teknolojiden, veriye dayalı araçlardan ve kişiselleştirilmiş rehberlikten yararlanarak, kul...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...
Adway
adway.ai
Çok daha basit. Çok daha akıllı. Çok daha fazla yetenek. Otomatik sosyal işe alım pazarlaması yoluyla tüm işgücüne erişin. Biz yeteneklerin ilgisini çekmeyi otomatikleştiriyoruz, siz de onları aramıza kabul ediyorsunuz.