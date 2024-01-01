Cord

Cord

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Web Sitesi: cordstudio.com

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CordStudio, vintage esintili baskılı giysiler, birinci sınıf deri ürünler ve aksesuarlar sunan çevrimiçi bir perakendecidir. Şirketle ilgili bazı önemli noktalar: CordStudio 2024 yılında kurulmuştur ve merkezi Hindistan'da bulunmaktadır. Elbiselerden üstlere, altlardan, eşofmanlara, tulumlardan çantalara, cüzdanlardan kemerlere kadar hem kadın hem de erkeklere yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyorlar. Giysi ve aksesuarlar şirket bünyesinde tasarlanıyor ve vintage esintili baskılar ile çağdaş silüetlerin bir karışımını içeriyor. CordStudio'nun Gurgaon, Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi dahil olmak üzere Hindistan genelinde çeşitli fiziksel perakende satış noktaları bulunmaktadır. Dünya çapında gönderim hizmeti sunuyorlar ve ilk kez alışveriş yapanlar için %10 indirim kodu sunuyorlar. CordStudio, kaliteli, şık giyim ve aksesuarları vintage estetiğiyle sunmaya odaklanmış bir moda markası gibi görünüyor. Çevrimiçi ve fiziksel perakende varlıkları, dünya çapındaki müşterilere ulaşmalarına olanak tanıyor.

Web Sitesi: cordstudio.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cord ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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