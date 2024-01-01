Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Copyl, programlamaya gerek kalmadan kendi İş Yazılımınızı oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü ve esnek bir İş Yazılımı Platformudur. Copyls görev yönetimi kaynak planlamasıyla entegredir, böylece konunun ne zaman ve kim tarafından gerçekleştirileceğini (örneğin vaka görüntüsü ve vaka listesi) kolayca ayırtabilirsiniz.

Web Sitesi: copyl.com

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