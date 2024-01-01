Copia Nonprofits

Copia, kâr amacı gütmeyen kuruluşları yerel işletmelerin bağışlarıyla buluşturuyor. Beslenecek aç ağızların 3 katı kadar yiyecek israf ediyoruz. Sorun gıda eksikliği değil, gıdanın etkisiz dağıtımıdır. Açlık bir kıtlık sorunu değildir; bu bir lojistik sorunudur. İlk defa, hazır ve çabuk bozulan gıdaları, en çok ihtiyaç duyduğumuz anda, ihtiyacı olan kişilere etkili bir şekilde bağışlayabiliyoruz. Copia, işletmelerin (örneğin Compass Group gibi gıda yönetimi şirketleri, kurumsal kafeteryalar, üniversiteler, hastaneler, bakkallar, yemek şirketleri vb.) fazla yiyeceklerinin kolayca teslim alınmasını talep etmelerine, eşleştirmelerini, ve ihtiyaç sahibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara güvenli bir şekilde teslim edilir. Copia ile ortak işletmeler, topluluklarını beslerken önemli miktarda vergi tasarrufuna sorunsuz bir şekilde erişebilir, fazla veriler ve analizler aracılığıyla gıda israfını önemli ölçüde azaltabilir ve atmosferdeki CO2'yi ortadan kaldırabilir.

Web Sitesi: gocopia.com

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