Alternatifler - CookieYes
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. uygulama programlama arayüzü çözümleri sunmaktadır. Şirket, müşteri verilerini segmentlerle birlikte topluyor, temizliyor ve kontrol ediyor; ayrıca veri entegrasyonu, yönetişim ve hedef kitle yönetimi hizmetleri sağlıyor. Segment.Io, Kaliforniya Eyaletindeki müşterilere hizmet verme...
Piwik PRO
piwik.pro
Web siteleri ve uygulamalardaki müşteri yolculuğunu analiz edin. Kullanıcı gizliliğine ve veri güvenliğine odaklanan bir analiz paketi; Google Analytics'e mükemmel bir alternatif.
Silktide
silktide.com
Tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlamayla web sitenizi daha iyi hale getirin.
Termly
termly.io
ÜCRETSİZ yasal politika oluşturucularımız ve GDPR çerez izni yöneticimizle işinizi koruyun! İhtiyacınız olan uyumluluk çözümlerine dakikalar içinde ulaşın.
Didomi
didomi.io
Didomi, kuruluşların seçimlere saygı duyan ve insanlara verileri üzerinde kontrol imkanı tanıyan mükemmel Gizlilik Kullanıcı Deneyimleri uygulamalarına yardımcı olur. Küresel Gizlilik UX Çözümlerimiz günümüzün veri gizliliği zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır ve şunları içerir: -Çoklu düzenleme...
CookieFirst
cookiefirst.com
Çerez izni yönetimi platformu CMP. CookieFirst, GDPR, eGizlilik, LGPD, CCPA gibi uluslararası gizlilik yasalarına uyum için otomatik çerez onayı, periyodik çerez taramaları, 40'tan fazla dilde otomatik çerez politikası oluşturucu, Google Etiket Yöneticisi ve Google İzin Modu ile entegrasyonlar ve d...
TermsFeed
termsfeed.com
Gizlilik Politikası, Şartlar ve Koşullar, EULA, Sorumluluk Reddi ve daha fazlasının oluşturucusu. Web siteleri, mobil uygulamalar, SaaS, Facebook için.
OneTrust
onetrust.com
Trust Intelligence Platformumuz kuruluşların verileri, ekipleri ve süreçleri birbirine bağlamasına yardımcı olur. OneTrust'un iş dünyasında güveni nasıl oluşturduğunu ve operasyonel hale getirdiğini keşfedin.
TrustArc
truste.com
TrustArc, daha derin içgörüler, daha geniş erişim ve sürekli uyumluluk için gizlilik ile veriler arasındaki boşluğu doldurur.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script, tüm çerez düzenlemelerine uyum sağlayan, kullanımı kolay bir çözümdür. Web sitenizin çerezlerini tarayın ve ziyaretçilerin gizliliklerini kontrol etmelerine izin verin.
iubenda
iubenda.com
Avukatların hazırladığı, kendi kendini güncelleyen çözümlerimizle sitelerinizi ve uygulamalarınızı birden fazla dil ve mevzuat (GDPR dahil) genelinde yasal olarak uyumlu hale getirin.
Osano
osano.com
Osano, kullanımı kolay bir veri gizliliği platformudur. Web sitenizi anında CCPA ve GDPR ile uyumlu hale getirin ve satıcınızın tüm gizlilik uygulamalarını izleyin.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. B...
CHEQ
cheq.ai
Pazara Çıkış Güvenliğinde lider. Lider Pazara Çıkma Güvenliği platformuyla verilerinizi ve analizlerinizi, yerinde dönüşümünüzü ve ücretli pazarlamanızı botlardan, sahte trafikten ve kötü niyetli kullanıcılardan koruyun.
Zendata
zendata.dev
Kuruluşlar için gerçek zamanlı gizlilik taraması, izleme ve iyileştirme yoluyla tam yığın bulut veri koruma platformu.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğunuza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Yerleşik, otomatik gizlilik politikası ve çerez politikasıyla birlikte gelen bir izin yönetimi platformudur. TRUENDO, herhangi bir web sitesine uygulanabilecek, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, esne...
Dataships
dataships.io
Gizlilik Merkezimizin kurulumu kolaydır ve uyumlu olmanız için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlar.
consentmanager
consentmanager.net
rıza yöneticisi, görsel düzenleyicisi, CSS ve HTML ve "PUR" yetenekleri aracılığıyla tam özelleştirme sunan nihai çerez izin yönetimi aracı olarak öne çıkıyor. 12 boyut, 30'dan fazla metrik ve API entegrasyonu içeren canlı raporlama özelliği, gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmenizi sağlar. Onu diğ...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO, e-posta ve SMS uyumluluğu ve engelleme listesi yönetiminde tanınmış liderdir. Şirket, CAN-SPAM ve TCPA gibi yasalara uyum için gerekli olan bastırma verilerinin toplanmasını, depolanmasını ve dağıtımını otomatikleştiren kullanıcı dostu bir SaaS çözümü sunuyor. 2009 yılında kurulan şirket, y...
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub güçlüdür, zengin özelliklere sahiptir ve kullanımı inanılmaz derecede basittir. Hizmet, çerez yönetimini zahmetsiz hale getiren, GDPR uyumlu çerez izni çözümüdür. Küresel düzenlemelere uygunluğunuzu korumanıza yardımcı olmak için her site ziyaretçisinden açık onay istiyoruz. CookieHub esne...
Privacy1
privacyone.co
Privacy1, kişisel verilerin pratik yönetimi için teknolojiler geliştiren, Stockholm ve Londra'da bulunan bir yazılım şirketidir. Misyonumuz, veri korumayı her ölçekteki işletme ve kuruluş için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir kolaylaştırıcı olmaktır. Sıfır güven gizlilik çözümümüz, ortamı...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Güvenli Gizlilik, endüstri lideri bir çerez izni ve banner yönetimi çözümüyle işletmelerin web sitelerini GDPR (Avrupa), CCPA (Kaliforniya) ve LGPD (Brezilya) ile uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. Güçlü, sezgisel ve güvenli çözümümüzle web sitenizi GDPR, CCPA ve LGPD ile uyumlu hale getirin -...
Seers
seersco.com
Seers Onay Yönetimi Platformu, Birleşik Krallık'taki 50.000'den fazla işletmenin güvendiği ve GDPR, CCPA, PECR ve LGPD yükümlülüklerini karşılayan, dünyanın önde gelen Çerez Onay Banner'ıdır. Seers Onay Yönetimi Platformu, web siteniz için hepsi bir arada bir çözüme sahiptir. Çerezleri tarayabilir, ...
Ketch
ketch.com
Ketch, işletmelerin ve platformların tüketiciler arasında güven oluşturmasına ve verilerle büyümesine olanak tanır. Ketch Trust by Design Platformu, gizlilik operasyonlarının maliyetini ve karmaşıklığını ortadan kaldıran ve daha derin müşteri katılımı ve gelir büyümesi için sorumlu bir şekilde topla...
DATEV
datev.de
Vergi danışmanlığı ve orta ölçekli işletmeler için Avrupa'nın en büyük BT hizmet sağlayıcılarından biri.
Axeptio
axept.io
Olumlu Bir Onay Deneyimi Oluşturun. Veri gizliliği düzenlemelerine uygun, kullanıcılarınıza gerçek seçenekler sunan, markanız için tercih yaratan.
Cookie Information
cookieinformation.com
Pazarlamacılar için 1 Numaralı Rıza Yönetimi Platformu. Pazarlama verileri işletmeniz için çok önemlidir. Ancak uyum da öyle. Çerez Bilgilerinin CMP'si, web sitenizde geçerli kullanıcı rızası almayı kolaylaştırır. Gizlilik yasalarına uygunluğu sağlarken veri toplamanızı etkinleştirin.
Securiti
securiti.ai
Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'n...
ObservePoint
observepoint.com
Web siteleri karmaşıktır. Bunlar şirketinizin imajı ve büyümesi ile müşterilerinizin gizliliği ve güveni açısından çok önemlidir. Ancak web sitelerinde o kadar çok dinamik parça ve sayfa bulunur ki, bunların hepsine her zaman ayak uydurmak neredeyse imkansızdır. ObservePoint'in Web Yönetişim platfo...
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetişim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web si...