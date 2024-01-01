Control Plane

Control Plane

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Web Sitesi: controlplane.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Control Plane çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Control Plane, CSP'ler (Bulut Hizmet Sağlayıcıları) genelinde altyapıyı izlemek, yapılandırmak ve yönetmek için evrensel bir API'den yararlanarak, sınırlı DevOps kaynakları, birden fazla ortamı yönetmenin getirdiği ek yük ve uygun maliyetli gözlemlenebilirlik eksikliği gibi sık karşılaşılan sorunları giderir. Control Plane ile mühendisler koda odaklanır, geliştiriciler ölçeklendirmeyi etkinleştirir ve Bulut karmaşıklığı artık ortadan kalkar.
Kategoriler:
Software Development
Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı

Web Sitesi: controlplane.com

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