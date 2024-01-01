Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Control Plane, CSP'ler (Bulut Hizmet Sağlayıcıları) genelinde altyapıyı izlemek, yapılandırmak ve yönetmek için evrensel bir API'den yararlanarak, sınırlı DevOps kaynakları, birden fazla ortamı yönetmenin getirdiği ek yük ve uygun maliyetli gözlemlenebilirlik eksikliği gibi sık karşılaşılan sorunları giderir. Control Plane ile mühendisler koda odaklanır, geliştiriciler ölçeklendirmeyi etkinleştirir ve Bulut karmaşıklığı artık ortadan kalkar.

Web Sitesi: controlplane.com

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