Alternatifler - Contentdrips
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...
VistaCreate
create.vista.com
En Basit Çevrimiçi Görüntü Düzenleyici ᐉ VistaCrate (eski adıyla Crello) ➤ Kendi tasarımlarınızı oluşturun ✓ Gönderin ✓ Kapak ✓ Animasyonlar ☝ En iyi çevrimiçi tasarım yazılımını kullanın ⏩ Kolay ve ücretsiz! Dakikalar içinde etkileyici içerik oluşturmanıza yardımcı olacak ücretsiz grafik tasarım a...
Animaker
animaker.com
Animaker, stüdyo kalitesinde sunumları herkesin erişimine sunan çevrimiçi bir kendin yap (#DIY) animasyon video yapımcısıdır. Animasyonlu Videolar Doğru İşlendi!
Fotor
fotor.com
Herkes için ücretsiz çevrimiçi fotoğraf editörü. Fotor'un fotoğraf düzenleyicisiyle yalnızca birkaç tıklamayla fotoğrafları ücretsiz olarak düzenleyebilirsiniz. Tüm çevrimiçi fotoğraf düzenleme araçlarını kapsar; böylece görüntüleri kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir, fotoğraflara metin ekleyebil...
Genially
genial.ly
Kendiniz veya ekibinizle birlikte sunumlar, infografikler ve diğer çarpıcı içerikleri oluşturun.
Prezi
prezi.com
Prezi, Budapeşte, San Francisco ve Riga'da ofisleri bulunan, 2009 yılında kurulmuş bir Macar sunum yazılımı şirketidir. Nisan 2018 itibarıyla Prezi'nin 100 milyondan fazla kullanıcısı vardı ve 3,5 milyardan fazla izlenen 325 milyondan fazla halka açık sunum hazırlamıştı. Times.Prezi kelimesi Macarca...
Artboard Studio
artboard.studio
Doğrudan tarayıcıda kapsamlı bir varlık ve şablon kitaplığıyla projelerinizi tasarlayın, canlandırın, işbirliği yapın ve sunun.
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Piktochart
piktochart.com
Güzel infografikler, posterler, raporlar, sunumlar, el ilanları veya sosyal medya grafikleri oluşturmak için oturum açın ve Piktochart'ı kullanın. Tasarım deneyimine gerek yok
Visme
visme.co
Tek bir yerde profesyonel sunumlar, etkileşimli infografikler, güzel tasarım ve ilgi çekici videolar oluşturun. Visme'yi bugün kullanmaya başlayın.
Wepik
wepik.com
Tasarım işletmeniz için kolaylaştırıldı. Küçük işletmeniz için mükemmel hale getirmek üzere kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir şablon koleksiyonumuzu keşfedin ve deneyin.
Snappa
snappa.com
Snappa her türlü çevrimiçi grafiği oluşturmayı kolaylaştırır. Sosyal medya, bloglar, reklamlar ve daha fazlası için görseller oluşturun ve yayınlayın!
Creatopy
creatopy.com
Çevrimiçi grafik tasarım platformumuzla tasarımlarınıza hayat verin. Profesyonelce tasarlanmış şablonları kullanın ve en iyi grafikleri oluşturmak için işbirliği yapın.
Marq
marq.com
Marq (eski adıyla Lucidpress), bir kuruluştaki herkesin kilitli marka şablonlarıyla markaya özel içerik oluşturmasına olanak tanır. Yaratıcı birikiminize elveda öpücüğü verin.
FotoJet
fotojet.com
Ücretsiz çevrimiçi fotoğraf düzenleyici, grafik tasarımcı ve kolaj oluşturucu! Fotoğraflarınızı muhteşem sanat eserlerine dönüştürün!
ellty
ellty.com
Basit Çevrimiçi grafik tasarım aracı, her türlü içeriği oluşturmayı kolaylaştırır. Her türlü sosyal medya, el ilanı, logo, sunum ve daha fazlası için çarpıcı görüntüler oluşturun.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Akışkan Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanın...
Snapied
snapied.com
Snapied, hem profesyonellerin hem de tasarımcı olmayanların kolayca ve hızlı bir şekilde harika tasarımlar oluşturmasına yardımcı olan basit ama güçlü bir çevrimiçi grafik tasarım aracıdır.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker'ın yapay zeka destekli yönetim aracıyla sosyal medya oyununuzu geliştirin. Gelişmiş algoritmalar ve otomasyonla içerik oluşturma, planlama ve analizlerinizi kolaylaştırın. Şimdi dene!
Baseline
baseline.is
Otomatik Olarak Markaya Uygun Olun. İçerik oluşturma sürecinizi otomatikleştirin ve marka varlığınızı güçlendirin. Sağlam marka yönergelerini edinin ve zahmetsizce tutarlı tasarımlar oluşturun.
PandaSuite
pandasuite.com
En etkileşimli kod gerektirmeyen oluşturucu. Parisli bir ekip tarafından geliştirilen ve 2015 yılında piyasaya sürülen PandaSuite, bir satır kod olmadan uygulamalar ve etkileşimli deneyimler oluşturmaya yönelik basit ve yaratıcı bir SaaS platformudur. PandaSuite Studio'yu kullanarak görsel olarak ya...
Clever Ads
cleverads.com
Clever Ads Banner Creator ile etkili Google Görüntülü Reklamları oluşturun. Banner Reklamlarınızı manuel olarak oluşturmak veya otomatik olarak oluşturulmasını istiyorsanız: Clever Ads Banner Creator size hiçbir ücret ödemeden yardımcı olmak için burada.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper, yeni başlayan dijital pazarlamacılar için bir çevrimiçi reklam kampanyası oluşturmaya yönelik her şeyi kapsayan tek noktadan bir çözümdür.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow, tüm reklam öğelerinizi tek bir yerde oluşturabileceğiniz, yönetebileceğiniz, tercüme edebileceğiniz, dağıtabileceğiniz ve planlayabileceğiniz güçlü bir platformdur. BannerNow ile reklamlarınızda gerçek zamanlı veri akışları oluşturarak hedef kitlenizin her zaman en güncel bilgileri görmes...
AdRapid
adrapid.com
Adrapid platformu, DSP'ler ve diğer pazarlama otomasyonu, çok kanallı platformlar için beyaz etiketli, yerleşik bir Görüntülü Reklam Üretim Platformu olarak özel olarak geliştirilmiştir.
Viewst
viewst.com
Son teslim tarihlerine ulaşın. İçeriği ölçeklendirin. Yaratıcı Üretimi Artırın Geniş ölçekte reklamlar oluşturmanıza, ortak çalışmanıza ve yayınlamanıza olanak tanıyan tek bir çalışma alanı. Viewst, tasarım ve pazarlama ekiplerinin yaratıcı hacmi ve çeşitliliği artırmasına, pazara daha hızlı girmesi...
Rocketium
rocketium.com
Rocketium, kuruluşların iletişimlerini pazara daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle sunmalarına yardımcı olan çevik bir CreativeOps platformudur. Yapay zeka destekli yaratıcı üretimin, kesintisiz yaratıcı operasyonların ve güçlü yaratıcı analitiğin bir araya getirdiği güçle Rocketium, işletmelerin m...
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing, 10.000'den fazla çarpıcı tasarım şablonuyla kullanıcıların el ilanları, posterler, broşürler, kartvizitler, davetiyeler, biyo veriler veya özgeçmiş, sosyal medya reklamları ve daha fazlasını tasarlamasına yardımcı olan bulut tabanlı grafik tasarım yazılımıdır. Hiçbir grafik tasarım bece...
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise, reklamverenlerin ve ajansların büyük ölçekte dijital reklamlar oluşturmasına, yayınlamasına ve optimize etmesine olanak tanıyan bir yaratıcı yönetim platformudur. Dijital reklam üretimini basitleştirip otomatikleştirerek dijital reklamcılığın tüm potansiyelini açığa çıkarıyoruz. Bannerwi...
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi, dijital pazarlama ekipleri ve tasarımcılar için oluşturulmuş, görüntülü reklam ve sosyal medya için sınıfının en iyisi reklamlar üretmelerine olanak tanıyan Danimarkalı bir tasarım platformudur. Tipik olarak 5 formattan oluşan standart bir banner paketinin üretilmesi 5 saat sürer. Kullanıcıla...