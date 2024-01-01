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Content Snare, istemcileri işe almanın, belgeleri toplamanın ve sonsuz ileri geri gitmeden yanıt almanın basit yoludur. Sezgisel ve kullanımı son derece basit olan bu ürün, müşterilerden bilgi toplarken tek gerçek kaynağınızdır. E-postalar, karmaşık müşteri portalları ve kafa karıştırıcı e-tablolar arasında kaybolmayı bırakın. Muhasebe firmaları, pazarlama ajansları ve profesyonel hizmetler de dahil olmak üzere dünya çapında 1200'den fazla şirket tarafından sevilmektedir. Müşterilerinizin size bilgi göndermesine ihtiyacınız varsa Content Snare size yardımcı olabilir.

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