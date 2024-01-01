Alternatifler - Constructor
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Guru
getguru.com
İşinizi yapmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunmak üzere sohbet gürültüsünü ortadan kaldıran güçlü şirket wiki'si Guru ile ücretsiz olarak başlayın.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search, kullanıcıların Gmail, Google Dokümanlar, Google Drive, Google Takvim, Google Kişiler ve benzeri tüm ilişkili Google uygulamalarında ilgili bilgileri ihtiyaç duydukları anda hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir asistandır.
Qatalog
qatalog.com
Katalog iş karmaşanızı ortadan kaldırır. Artık sürekli ping'ler yok, artık önemsiz toplantılar yok ve artık en son dokümanı taramak yok. Çalışma merkezimiz, wiki'ler, proje yönetimi, ekip sohbeti ve daha fazlası gibi modern işbirliği araçlarını birbirine bağlar ve bunları birbirinizle uyum içinde ku...
Happeo
happeo.com
Google Workspace (G Suite) kullanıcılarının işyerinde iletişimi, ortak çalışmayı ve üretkenliği artırmasına yönelik intranet. Bilgi paylaşımını artırın ve ekibinizle hemen etkileşime geçin!
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud'da çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
Command E
getcommande.com
Her Şeyi Aramanız. Komut E de sizin kadar hızlı düşünüyor. Bilgisayarınızdaki ve bulutunuzdaki her şeye kesinlikle erişmenin en yeni ve en hızlı yöntemiyle tanışın.
Algolia
algolia.com
Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç şirketidir.
nuclia
nuclia.com
Yapay zeka aramasını ve üretken yanıtları ürününüze ekleyin. Nuclia API, verilerinizin gizliliğini korurken ve halüsinasyonlardan kaçınırken %100 kullanıma hazır yapay zeka araması ve belgelerden, metinlerden ve videolardan üretken yanıtlar almanızı sağlar.
Search.io
search.io
Dakikalar içinde web sitenize, e-ticaret mağazanıza veya uygulamanıza makine öğrenimi tarafından desteklenen arama ve keşif ekleyin. Tamamen barındırılan, 14 günlük ücretsiz deneme.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
Glean
glean.com
Şirketinizin bildiklerini anında öğrenin. Glean, sezgileri olan bir çalışma asistanıdır. Tam olarak ihtiyacınız olanı bulmak ve bilmeniz gereken şeyleri keşfetmek için şirketinizin tüm uygulamalarında arama yapın.
Aiven
aiven.io
Aiven'in tümüyle yönetilen, açık kaynaklı bulut veri platformu, her zaman hayalini kurduğunuz veri hatlarını 10 dakikadan kısa sürede oluşturmanıza olanak tanır. Her yerdeki tüm büyük bulutların üzerinde.
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Işık Hızında, Global Olarak Dağıtılmış, Hizmet Olarak Arama. Typesense Cloud, Açık Kaynak ürünümüzün barındırılan SaaS sürümüdür.
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Searchspring
searchspring.net
Müşterilerinizin beklediği alışveriş deneyimini ve ürün sonuçlarını sunun. Kontrolü elinize alın ve alaka düzeyinin ötesine geçin. Platformunuzun yapmanıza izin vermediği şeyleri yapın.
Findify
findify.io
Findify, veriler ve makine öğrenimi ile desteklenen bir Arama ve keşif kişiselleştirme platformudur. Büyümeyi hızlandıracak e-ticaret siteleri için tasarlandı.
Akooda
akooda.co
Akooda Enterprise Search, tüm kuruluş için Üretken Yapay Zeka aramasıyla içgörülerin kilidini açar. Yapay zeka destekli yeni arama ve analiz motoru, sonuç sunmanın ötesine geçerek bağlam, analiz ve kuruluşunuzun derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Çeşitli veri türlerini, formatlarını ve kaynaklarını...
Conversica
conversica.com
Conversica, gelir ekipleri için Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka'nın lider sağlayıcısıdır. Gelir Dijital Asistanları ile yaşam döngüsü boyunca gelirin kilidini açın.
Onna
onna.com
Onna, tek bir yerde akıcı, basitleştirilmiş bir arama ve yönetim deneyimi sunmak için favori uygulamalarınızdaki verileri merkezileştirir.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity, akıllı e-ticaret kişiselleştirmenin önde gelen sağlayıcılarından biridir ve çevrimiçi geliri, ortalama sipariş değerini, çevrimiçi dönüşüm oranını artırmak ve ayrıca sadık bir müşteri veritabanı oluşturmak için ister B2C ister B2B olsun işletmelere mükemmel bir çözüm sunar. PureClarity,...
Findr
usefindr.com
Tüm uygulamalarınız için evrensel arama. Findr, tüm uygulamalarınızda aynı anda arama yapmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir arama asistanıdır. Findr ile şunları yapabilirsiniz: 1. Bilgi aramak için harcanan süreyi azaltın. 2. Bağlantı ve belge istemeyi bırakın; ekip işbirliğini ve üretken...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io, işletmelerin sektör lideri kullanıcı arayüzü bileşenleri, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak dağıtmak için bir kontrol düzlemi ve arama için eyleme dönüştürülebilir analizler ile en iyi uygulama arama deneyimini oluşturmasına olanak tanır. Elasticsearch ve OpenSearch ile kutudan...
Site Search 360
sitesearch360.com
Web siteniz için akıllı, hızlı, son derece özelleştirilebilir arama. - Site sayfalarınızı, ürünlerinizi, YouTube videolarınızı, SSS'lerinizi ve belgelerinizi (PDF, DOC, XLS, PPT) dizine ekleyin. - - İçeriğinizi başarılı bir şekilde dizine eklemek için güçlü tarayıcımızı kullanın, bir site haritası s...
Doofinder
doofinder.com
Akıllı Site Aramasıyla e-Ticaretinizi Yükseltin Satışlarınızı artırırken son derece alakalı yapay zeka destekli arama sonuçları sağlayın ve müşterinizin alışveriş deneyimini optimize edin.