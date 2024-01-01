Arama ve Göz Atma'dan Öneriler ve Rehberli Satış'a kadar tüm alışveriş yolculuğu boyunca her kanalda ilgi çekici ürün keşfetme anlarını yönlendiren Ürün Keşif Platformu. En yeni AI/ML arama teknolojisini temel alan Constructor'ın Native Commerce Core'u, her müşteri etkileşiminden bilgi alır, öncelikli e-ticaret ölçümlerinize göre optimizasyon yapar ve satış ekiplerini benzersiz iş sonuçları elde etmek için kontroller ve öngörülerle güçlendirir. Gizli sos mu? Diğer çözümler açık kaynaklı anahtar kelime eşleştirme motorları ve en üstte yapay zeka ile başlarken, biz e-ticaret için özel olarak tasarlanmış, tescilli, yerel bir çekirdeğe sahip tek ürün keşif çözümüyüz. Constructor'ın gelişmiş algoritmaları, dönüştürücüleri ve büyük dil modellerinin tümü, karmaşık kalıpların kodunu çözen ve kullanıcının amacını anlayan gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için birlikte çalışır. Bu nedenle gelir, dönüşüm oranı ve kâr marjı gibi önemli iş metriklerini artırma konusunda hiçbir A/B testini kaybetmedik. Müşterilerimizin başarıları ortada: Grove Collaborative 20,07 kat yatırım getirisi elde etti ve Bonobo'lar eski araçlara göre arama gelirinde %9 artış elde etti. Ama bunun için bizim sözümüze güvenmeyin. Daha sözleşme imzalamadan başarınızı kanıtlamamızı sağlayın. Gerçek kataloğunuzu ve gerçek trafiğinizi kullanan 4 haftalık bir gelir fırsatı değerlendirmesi olan Proof Planımızla Constructor'ı sitelerinizde veya uygulamalarınızda test edin. Ücretsiz.

Web Sitesi: constructor.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Constructor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.