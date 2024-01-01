WebCatalog

ConnectQR

ConnectQR

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: connectqr.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde ConnectQR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ConnectQR, işletmelere izleme yetenekleriyle özelleştirilebilir, statik ve dinamik QR kodu oluşturma konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir B2B self-servis SaaS çözümüdür. Çözümümüz pazarlama, perakende ve operasyonel süreçlerde kesintisiz dijital entegrasyona yönelik artan ihtiyacı karşılıyor.

Kategoriler:

Utilities
Diğer Pazarlama Yazılımları

Web Sitesi: connectqr.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, ConnectQR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Radio.co

radio.co

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Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

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QR Code Monkey

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DeepTalk

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