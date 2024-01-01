Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde ConnectQR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

ConnectQR, işletmelere izleme yetenekleriyle özelleştirilebilir, statik ve dinamik QR kodu oluşturma konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir B2B self-servis SaaS çözümüdür. Çözümümüz pazarlama, perakende ve operasyonel süreçlerde kesintisiz dijital entegrasyona yönelik artan ihtiyacı karşılıyor.

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Web Sitesi: connectqr.ai

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