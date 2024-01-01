Connectpay

Connectpay

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Web Sitesi: connectpay.com

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ConnectPay, Litvanya'daki en hızlı büyüyen Elektronik Para Kuruluşlarından (EMI) biridir - kıta Avrupası'nın önde gelen fintech merkezidir ve internet tabanlı şirketlere bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ConnectPay, tüm ödeme olanakları için tek bir çatı altında Tek Durak Mağaza çözümü sunarak, sorunsuz bir katılım ve butik bankacılık deneyimi sunuyor. ConnectPay'in ana faaliyeti ve odak noktası, ticari ve kurumsal müşterilere yönelik bankacılık ödeme hizmetleridir: - Ödemeler: Euro bölgesi (anlık) ve Sınır ötesi - Hesaplar: Ticari ve Ayrılmış - API'ler: Çevrimiçi Bankacılık ve Satıcı - Ödemeleri kabul etme: Bankacılık ve Kart ödemeleri (NL) , FI & DE) - Kurumsal kartlar - BaaS (Hizmet Olarak Bankacılık) ConnectPay, Litvanya Bankası tarafından lisanslanır ve denetlenir ve Avrupa Merkez Bankası'nın düzenleyici çerçevesine tabidir.
Kategoriler:
Finance
Ödeme İşleme Yazılımı

Web Sitesi: connectpay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Connectpay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Venmo

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Payoneer

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stripe.com

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freshbooks.com

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honeybook.com

Karbon

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karbonhq.com

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Stanbic Bank Uganda

stanbicbank.co.ug

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

PayMongo

PayMongo

paymongo.com

MX

MX

mx.com

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