ConnectPay, Litvanya'daki en hızlı büyüyen Elektronik Para Kuruluşlarından (EMI) biridir - kıta Avrupası'nın önde gelen fintech merkezidir ve internet tabanlı şirketlere bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ConnectPay, tüm ödeme olanakları için tek bir çatı altında Tek Durak Mağaza çözümü sunarak, sorunsuz bir katılım ve butik bankacılık deneyimi sunuyor. ConnectPay'in ana faaliyeti ve odak noktası, ticari ve kurumsal müşterilere yönelik bankacılık ödeme hizmetleridir: - Ödemeler: Euro bölgesi (anlık) ve Sınır ötesi - Hesaplar: Ticari ve Ayrılmış - API'ler: Çevrimiçi Bankacılık ve Satıcı - Ödemeleri kabul etme: Bankacılık ve Kart ödemeleri (NL) , FI & DE) - Kurumsal kartlar - BaaS (Hizmet Olarak Bankacılık) ConnectPay, Litvanya Bankası tarafından lisanslanır ve denetlenir ve Avrupa Merkez Bankası'nın düzenleyici çerçevesine tabidir.

Web Sitesi: connectpay.com

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