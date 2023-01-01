WebCatalog

Confluence

Confluence

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Web Sitesi: atlassian.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Confluence çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Confluence, Avustralyalı yazılım şirketi Atlassian tarafından geliştirilen popüler bir web tabanlı kurumsal wiki'dir (işbirliği yazılımı). Atlassian, Confluence'ı Java programlama dilinde yazdı ve ilk olarak 2004'te yayınladı. Confluence Standalone, yerleşik bir Tomcat web sunucusu ve hsql veritabanıyla birlikte gelir ve aynı zamanda diğer veritabanlarını da destekler. Şirket, Confluence'ı şirket içi veya şirket içi olarak lisanslanan kurumsal yazılım olarak pazarlamaktadır. AWS'de çalışan bir hizmet olarak yazılım veya yazılım.

Web Sitesi: atlassian.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Confluence ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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