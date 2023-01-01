Confluence, Avustralyalı yazılım şirketi Atlassian tarafından geliştirilen popüler bir web tabanlı kurumsal wiki'dir (işbirliği yazılımı). Atlassian, Confluence'ı Java programlama dilinde yazdı ve ilk olarak 2004'te yayınladı. Confluence Standalone, yerleşik bir Tomcat web sunucusu ve hsql veritabanıyla birlikte gelir ve aynı zamanda diğer veritabanlarını da destekler. Şirket, Confluence'ı şirket içi veya şirket içi olarak lisanslanan kurumsal yazılım olarak pazarlamaktadır. AWS'de çalışan bir hizmet olarak yazılım veya yazılım.

Web Sitesi: atlassian.com

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