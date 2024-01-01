Confido

Confido

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CPG için özerk nakit uygulaması ve kesinti yönetimi. Gelirleri tanıyın, kesintileri kategorilere ayırın ve trendleri günlerce değil saniyeler içinde takip edin.

Web Sitesi: confidotech.com

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