Confident LIMS

Confident LIMS

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Web Sitesi: confidentlims.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Confident LIMS, düzenlemeye tabi sektörlerdeki yüksek verimli laboratuvarlara hizmet veren lider bir Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemidir (LIMS). Kendine güvenen LIMS, laboratuvar müşterilerimiz ve onların test müşterileri arasında güçlü ağ etkilerine sahip bir B2B Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) platformudur.

Web Sitesi: confidentlims.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Confident LIMS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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